Європа відмовиться? Росії передбачили проблеми через газ

В майбутньому Європа може відмовитися від споживання газу, що серйозно похитне владу в Росії.

Таку заяву зробив директор консалтингової фірми East European Gas Analysis Михайло Корчемкін, передає "Апостроф".

За його словами, відмова від газу залежить від швидкості зміни клімату, але весь процес може бути завершений вже до 2050 року.

"Чим швидше буде рухатися потепління, тим швидше Європа відмовиться не лише від газу, але і від всього викопного палива", - заявив експерт.

За його словами, на тлі змін газового ринку російська влада може похитнутися.

"Чим нижчі ціни, тим менше грошей і тим гірша позиція у влади. Але країна і влада - це різні речі", - додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!