Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 02:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Європа відмовиться? Росії передбачили проблеми через газ

453 Читати матеріал російською

В майбутньому Європа може відмовитися від споживання газу, що серйозно похитне владу в Росії.

Таку заяву зробив директор консалтингової фірми East European Gas Analysis Михайло Корчемкін, передає "Апостроф".

За його словами, відмова від газу залежить від швидкості зміни клімату, але весь процес може бути завершений вже до 2050 року.

Новини
Зростає загроза війни: з'ясувалося, як "газопровід Путіна" вдарить по Європі

"Чим швидше буде рухатися потепління, тим швидше Європа відмовиться не лише від газу, але і від всього викопного палива", - заявив експерт.

За його словами, на тлі змін газового ринку російська влада може похитнутися.

"Чим нижчі ціни, тим менше грошей і тим гірша позиція у влади. Але країна і влада - це різні речі", - додав він.

Європа відмовиться? Росії передбачили проблеми через газ

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel