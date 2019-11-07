"Європа буде змушена!" Макрон несподівано став на захист Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа зобов'язана відновити діалог з Росією – попри недовіру з боку країн Балтії та Польщі.

Про це він сказав у інтерв'ю британському журналу The Economist, яке опубліковано у четвер, 7 листопада, передає "ТАСС". На думку французького президента, відмовившись від такого кроку, європейці вчинять помилку.

"Моя ідея в жодному разі не наївна", – наводить видання слова Макрона, нагадуючи про стурбованість Польщі та країн Балтії його зустрічами з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, Європа змушена буде спробувати знайти спільну мову Росією. Якщо ж європейці відмовляться від такого кроку, то "здійснять велику помилку".

Журнал, викладаючи промову президента без цитат, зазначає, що Макрон не закликав відмовитися від антиросійських санкцій, введених після вторгнення Росії до України. Він вказав, що процес мирного врегулювання в Україні є довгостроковою стратегією, яка може розтягнутися на десятиліття.

Макрон виступив за діалог з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде всіма силами боротиметься з т.зв. паралельними суспільствами і нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому і українців.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції для роз'яснень скандальної заяви президента Еммануеля Макрона про "українські банди".

Згодом в НАТО відмовили Україні в пропозиції зустрічі генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками.

Раніше Макрон обговорив з Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів стосовно Донбасу.

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