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7 листопада • оновлено в 17:00
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"Європа буде змушена!" Макрон несподівано став на захист Путіна

3.1т Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа зобов'язана відновити діалог з Росією – попри недовіру з боку країн Балтії та Польщі.

Про це він сказав у інтерв'ю британському журналу The Economist, яке опубліковано у четвер, 7 листопада, передає "ТАСС". На думку французького президента, відмовившись від такого кроку, європейці вчинять помилку.

"Моя ідея в жодному разі не наївна", – наводить видання слова Макрона, нагадуючи про стурбованість Польщі та країн Балтії його зустрічами з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, Європа змушена буде спробувати знайти спільну мову Росією. Якщо ж європейці відмовляться від такого кроку, то "здійснять велику помилку".

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Журнал, викладаючи промову президента без цитат, зазначає, що Макрон не закликав відмовитися від антиросійських санкцій, введених після вторгнення Росії до України. Він вказав, що процес мирного врегулювання в Україні є довгостроковою стратегією, яка може розтягнутися на десятиліття.

Макрон виступив за діалог з Росією

Макрон виступив за діалог з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде всіма силами боротиметься з т.зв. паралельними суспільствами і нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому і українців.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції для роз'яснень скандальної заяви президента Еммануеля Макрона про "українські банди".

Згодом в НАТО відмовили Україні в пропозиції зустрічі генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками.

Раніше Макрон обговорив з Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів стосовно Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
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Mega Death
Mega Death
Никогда не проси у тех кто богаче тебя Сами придут и попросят! ---- это прописная истина! Но тупые украинские селюки решили оказаться хитрее всех . Теперь пусть и дальше веселят русских))
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