"Слуги народу" потрапили під шквал критики через поблажки "євробляхерам"

Законопроєкти "слуг народу", що пропонують іще одну порцію поступок "євробляхерам", розкритикували експерти. На їхню думку, вони створюють нерівні умови.

Маються на увазі проєкти №2342 та №2345, які вніс у Раду нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, повідомляє "Сегодня". Вони дають власникам авто ще одне відтермінування розмитнення на 180 днів і зменшують акциз. При цьому з 1 січня 2021 року акциз на транспортні засоби пропонують скасувати.

Але в експертів є питання щодо пропозицій. Вони вважають, що документи порушують права тих, хто вже розмитнив свої авто. "Коли авто на іноземній реєстрації дали можливість розмитнити зі знижкою на акциз 50%, свої автомобілі розмитнили понад 200 тис. українців. Тепер акциз хочуть зменшити ще більше. Виходить, усі, хто розмитнив автомобілі раніше, поспішили", – йдеться у публікації.

Друге зауваження – в один рік діятимуть дві різні ставки акцизу. Віковий акциз скасують всього на 180 днів. Решту пів року він діятиме, хоча з 1 січня 2021 року акциз на авто взагалі пропонують скасувати.

Але якщо влада не робить кроків до компромісу, то навіть цей закон підійде, вважає один із засновників громадської організації "Доступне авто" Михайло Катрук.

"Скасування акцизу на авто вимагають усі. Але починати зі скасування штрафу та вікового коефіцієнта – не дуже добрий варіант. За останні три роки законодавство тричі змінювалося. Відповідно, є суспільне невдоволення, бо виходить так, що одні люди розмитнили за одними правилами, а за деякий час можна вже за іншими правилами. Тому я підтримую позицію, що правила мають бути однакові для всіх громадян і діяти на постійній основі", – сказав Катрук.

Тому, на його думку, слід скасувати коефіцієнт віку, але на постійній основі, або ж відразу скасувати акциз на ввезення автотранспорту.

Розмитнення автомобілів

Як повідомляв OBOZREVATEL: водіям авто на єврономерах пропонують чергову поблажку. Штрафи до кінця 2019 року хочуть скасувати, а питання з усіма єврореєстраціями вирішити вже до середини 2020 року.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть.

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