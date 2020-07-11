Євро опинився під загрозою через коронавірус: в ЄС заявили про можливий валютний розрив

Економічний спад через коронавірус може привести до розриву валютного союзу ЄС (фактично відмови частини країн від євро).

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в інтерв'ю виданню Die Welt. "В Італії, Франції та Іспанії економіка знижується на десять-одинадцять відсотків. Це масштабно. Інші країни, такі як Данія, Польща, Швеція або Німеччина, схоже, краще переживають кризу; там мінус тільки чотири-шість відсотків. Те, про що ми завжди попереджали, тепер підтверджується: рецесія може розірвати єврозону на частини", – заявив єврокомісар.

Поточний економічний прогноз ЄС є доказом того, що план реконструкції "ЄС наступного покоління" необхідний як ніколи, додав політик. "Останні економічні дані є попередженням; рецесія стає глибше, ніж очікувалося, і країни єврозони розвиваються навіть більш плачевно, ніж прогнозувалося навесні", – додав єврокомісар.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

В Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%. Як повідомляє прес служба НБУ, головною причиною стали карантинні обмеження, введені через пандемію коронавируса.

Український ВВП в 2020-му може впасти більш ніж на 8%: конкуренція на ринку праці виросте, хтось втратить частину зарплати, а 12,6% зовсім залишаться без роботи. При цьому за ті ж товари і послуги доведеться платити на 7% більше. Такий прогноз для України склав МВФ.