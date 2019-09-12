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12 вересня • оновлено в 16:24
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ЄС завдав удару по Росії: оголошене рішення щодо санкцій

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Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Росії, вони діятимуть до 15 березня 2020 року. Йдеться про покарання за підрив територіальної цілісності і загрози незалежності України.

Про це 12 вересня повідомили на офіційному сайті відомства. "Заходи складаються із заморожування активів і обмежень на поїздки. Зараз вони застосовуються до 170 осіб і 44 суб'єктів. Відповідна інформація і пояснення причин для включення до списку цих осіб і організацій були оновлені", – йдеться у документі.

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Економічні санкції, націлені на окремі сектори російської економіки, діють до 31 січня 2020 року. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дипломатичні та економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

  • США і ЄС склали свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд до Америки і Європи ліквідоване.

  • Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга-777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

  • Санкції ЄС проти Росії включали в себе, зокрема, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкции Європейський Союз
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Макарский Александр
Макарский Александр
Надо же,санкции против России, а мыть Российские и пшековские толчки ездят украинцы-нерабы с которыми,як известно весьмирснами. Пародокс
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
какие сволочи эти европейцы, так и хотят своими санкциями изничтожить Украину, мало им что они санкциями против РФ, уже сделали ее самой бедной страной Европы.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Spiridonov Alexandr, я ж тебе уже писал, с памятью проблемы? Рост ВВП в 1% на каждого россиянина в 13 раз выше чем рост ВВП в 3,3% на каждого украинца. ВВП России по итогам 2018 года составил $1,57 трлн. (Данные ВМФ), рост в 1% это 1 570 000 000 $. ВВП Украины 100 000 000$, рост в 3.3% это 33 000 000 $. Получается, что при население России 145 лямов рост в 1% на каждого россиянина составляет 10,75 баксов. На Украине, при 42 лямах, рост в 3,3 % на каждого украинца составляет 79 центов.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Pierro Vladimir, Нельзя ли для убедительности привести цифры роста ВВП, хотя бы за последний год, в "самой бедной стране Европы" и в "процветающей России" ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...и угрозы независимости Украины.".....Как можно угрожать тому, чего нет?!? Это звучит так же комично, как и "Угрожать трупу убийством".
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