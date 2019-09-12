ЄС завдав удару по Росії: оголошене рішення щодо санкцій

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Росії, вони діятимуть до 15 березня 2020 року. Йдеться про покарання за підрив територіальної цілісності і загрози незалежності України.

Про це 12 вересня повідомили на офіційному сайті відомства. "Заходи складаються із заморожування активів і обмежень на поїздки. Зараз вони застосовуються до 170 осіб і 44 суб'єктів. Відповідна інформація і пояснення причин для включення до списку цих осіб і організацій були оновлені", – йдеться у документі.

США вводять проти Росії санкції у справі Скрипалів capital.ua

Економічні санкції, націлені на окремі сектори російської економіки, діють до 31 січня 2020 року. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дипломатичні та економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

США і ЄС склали свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд до Америки і Європи ліквідоване.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга-777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, зокрема, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

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