ЄС ухвалив рішення щодо санкцій: як покарали Росію

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper) погодив 4 вересня рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Посли узгодили питання", – повідомило "Інтерфаксу" у Брюсселі дипломатичне джерело в інститутах ЄС. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності.

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"Тепер має бути офіційне рішення Ради ЄС. Воно буде, очевидно, ухвалене на наступному тижні за письмовою процедурою. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності", – сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дипломатичні і економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

США і ЄС склали свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд до Америки і Європи ліквідовано.

З того часу нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга-777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, зокрема, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення,

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