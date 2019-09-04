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4 вересня • оновлено в 17:05
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ЄС ухвалив рішення щодо санкцій: як покарали Росію

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Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper) погодив 4 вересня рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Посли узгодили питання", – повідомило "Інтерфаксу" у Брюсселі дипломатичне джерело в інститутах ЄС. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності.

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"Тепер має бути офіційне рішення Ради ЄС. Воно буде, очевидно, ухвалене на наступному тижні за письмовою процедурою. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності", – сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дипломатичні і економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

  • США і ЄС склали свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд до Америки і Європи ліквідовано.

  • З того часу нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга-777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

  • Санкції ЄС проти Росії включали в себе, зокрема, заборону інвестицій у російські проекти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення,

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Європейський Союз санкции
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