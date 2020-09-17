ЄС остаточно відмовився зняти санкції з "Роснафти"

Європейський Суд справедливості (найвища ланка судової системи ЄС) відхилив апеляційний позов російської "Роснафти", яка оскаржувала санкції, накладені на неї у 2014 році через ситуацію в Україні.

Про це йдеться у рішенні Суду, повідомила "Європейська правда" в четвер, 17 вересня.

"Суд справедливості залишив у силі рішення Загального суду про відмову в задоволенні позову проти обмежувальних заходів, введених щодо російських нафтових компаній, які входять у групу "Роснафта", в контексті української кризи", – йдеться в повідомленні Суду.

Загальний суд своїм рішенням встановив, що Рада ЄС достатньо обґрунтувала свої рішення щодо санкцій, метою яких було підвищити ціну за дії Росії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині лютого Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій Rosneft Trading – дочірню трейдингову компанію "Роснафти". Санкції проти "дочки" великої російської компанії введено за "матеріальне сприяння" Венесуелі і держкомпанії PDVSA.

"Роснафта" зіткнулася з великими проблемами під час експорту нафти. Відразу кілька покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading, яка потрапила під санкції США, зі всього ланцюжка поставок.

"Роснафта" заснувала новий бізнес – компанію Energopole SA – з "пропискою" у Швейцарії. Так російський гігант намагається уникнути санкцій, під які потрапив за співпрацю з Венесуелою.