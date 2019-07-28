ЄС можуть "відкрити небо" для України: чого чекати

Представництво ЄС в результаті Брексіта вже можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця 2019 року.

Це спростить роботу авіаперевізників і дозволить працювати без додаткових угод. Про це виданню "Сегодня" заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

"Як для українських, так і для іноземних перевізників знижується кількість бюрократичних процедур для відкриття нових рейсів, зникає необхідність додаткових погоджень з відповідними авіаційними органами в кожній країні. Достатньо отримати дозвіл у аеропорту, отримати слоти вильоту і прильоту – в принципі, цього буде достатньо" , – говорить Долінце.

Бориспіль 35km.com.ua

А у пасажирів виростуть шанси полетіти саме туди, куди давно хотілося, до того ж за меншу суму.

"[Переваги] для пасажира, – продовжив авіаексперт, – може вирости кількість рейсів, куди раніше не відбувалися або дуже мало відбувалося польотів. А з іншого боку – там, де відбувалися польоти, наприклад, по одній авіакомпанії з кожного боку, зможуть вийти нові гравці – як українські, так і європейські. у напрямках, в яких працює три і більше авіаперевізників, як правило, відбувається зниження вартості перевезення".

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз завершили узгодження тексту Угоди про єдиний авіаційний простір ще в 2013 році. Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що розраховує на підписання угоди про "відкрите небо" з Європейським Союзом на наступний день після Брексіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво Wizz Air заявило про плани відновити роботу дочірньої компанії в Україні в 2019 році.

Авіаперевізник також повідомив про готовність інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!