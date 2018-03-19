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ЄС - головний партнер: Україна різко збільшила експорт товарів

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Україна в січні 2018 року збільшила експорт товарів на 23,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Євросоюз наш головний торговий партнер", - написав у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, 45,8% від загального експорту України припадає на країни Європейського Союзу.

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Всього Україна в січні 2018 року експортувала товарів на 3,7 млрд доларів.

Як повідомляв "Обозреватель", у 2017 році негативне сальдо торгового балансу України збільшилось до 5,2 млрд доларів.

Читайте всі новини по темі "Експорт та імпорт товарів" на сайті "Обозреватель".

Тема
Експорт та імпорт товарів
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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