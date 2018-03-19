ЄС - головний партнер: Україна різко збільшила експорт товарів

Україна в січні 2018 року збільшила експорт товарів на 23,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Євросоюз наш головний торговий партнер", - написав у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, 45,8% від загального експорту України припадає на країни Європейського Союзу.

Всього Україна в січні 2018 року експортувала товарів на 3,7 млрд доларів.

Як повідомляв "Обозреватель", у 2017 році негативне сальдо торгового балансу України збільшилось до 5,2 млрд доларів.