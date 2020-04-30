"Епіцентр" попався на масштабних спекуляціях із масками: наварили мільйони

Торговельну мережу ще до скандалу з масками "Епіцентр" з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

Вартість завищили на 40%. Подробиці розкрив у своєму розслідуванні від 20 квітня журналіст Євген Плінський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, в березні респіратори продавали за трохи завищеною ціною – 25 грн замість ринкових 13 грн. Але з ростом паніки і кількості захворюваності на коронавірус в Україні ціну кілька разів піднімали – спочатку до 60, потім до 100 грн.

"Епіцентр" попався на масштабних спекуляціях з масками

Цікаво, що до 30 березня в тендерах брав участь сам виробник, продавши масок з клапаном за ціною 60 грн на більш ніж 2 млн грн, однак після того, як за компанію взялися в митній службі, Офісі генпрокурора і прикордонній службі, вона різко зникла з закупівель.

Маска з клапаном і без

Натомість з'явився "Епіцентр" з маскою БУК без клапана за спекулятивною ціною – 100 грн. За два тижні квітня мережа розіграла масок на майже 5 млн грн. Плінський припустив, що "Епіцентр" просто посунув виробника і зайняв його нішу.

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