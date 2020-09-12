"Енергонезалежність — це свій газ" — Нафтогаз незвично привітав з професійним святом

Гліб Іванов Ринки та компанії 15:11, 12.09.2020 Оновлено: 15:13, 12.09.2020

Працівники нафтової, газової та нафтопереробної галузі — вартові енергонезалежності, але для захисту України їм потрібен доступ до надр. Текст про це з’явивcя на фасаді ТЦ Guliver — найбільшому медіаекрані Києва — з нагоди професійного свята.

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"Енергонезалежність — це свій газ. Свій газ — це доступ до надр! Буде доступ — буде свій газ! Вітаємо з Днем нафтової, газової та нафтопереробної промисловості", — йдеться у привітанні.

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Економіка Ринки та компанії

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