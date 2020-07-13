Елітним клубом під Києвом Queen Country Club, який на минулих вихідних через жорстке порушення карантину закрили правоохоронці, володіє російський ресторатор Олександр Орлов.

Так, напередодні клуб проводив концерт співака Monatik. А коли правоохоронці прийшли з перевіркою, то з'ясували, що в елітному клубі, крім численного персоналу, перебуває близько 500 гостей – без дотримання соціальної дистанції і масок.

Queen Country Club належить російському холдингу Bulldozer Group Олександра Орлова. На сайті групи компаній вказано також і клуб під Києвом. Це заклад дорогого сегмента. Наприклад, за асорті з сала в ресторані просять 450 грн, а за тартар – 420 грн. За порцію українського борщу доведеться віддати 200 грн.

Олександр Орлов володіє мережею ресторанів у Росії, Україні та Казахстані. Він народився і проживає у Москві.

Як повідомляє видання "Вєдомості", Орлов був членом провладної російської партії "Єдина Росія". Кілька років тому у нього знайшли чорну бухгалтерію (без сплати податків) на мільйони рублів.

"Оперативники Управління економічної безпеки і протидії корупції (УЕБ і ПК) ГУ МВС по Москві провели виїмки в офісі компанії Lite Life на Бутирській валу, 68/70. У ході виїмки була виявлена чорна бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також 200 млн руб. готівки, походження яких не було пояснено ", пишуть "Вєдомості". Однак пізніше справа "зам'яли", а Орлов продовжив успішно працювати. В Україні Орлову також належить ресторан "Єшак".

Елітний клуб під Києвом, який порушив карантин, належить росіянину

Як повідомляють у пресслужбі поліції Київської області, заклад, незважаючи на обмеження, продовжив роботу після 22-ї години, а персонал і понад пів тисячі відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту

Як уже писав OBOZREVATEL, під час перевірки Queen Country Club правоохоронці склали два адмінпротоколи щодо адміністратора клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.