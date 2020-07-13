Елітний клуб під Києвом, який порушив карантин, належить росіянину
Queen Country Club володіє росіянин. Tripadvisor
Елітним клубом під Києвом Queen Country Club, який на минулих вихідних через жорстке порушення карантину закрили правоохоронці, володіє російський ресторатор Олександр Орлов.
Так, напередодні клуб проводив концерт співака Monatik. А коли правоохоронці прийшли з перевіркою, то з'ясували, що в елітному клубі, крім численного персоналу, перебуває близько 500 гостей – без дотримання соціальної дистанції і масок.
Queen Country Club належить російському холдингу Bulldozer Group Олександра Орлова. На сайті групи компаній вказано також і клуб під Києвом. Це заклад дорогого сегмента. Наприклад, за асорті з сала в ресторані просять 450 грн, а за тартар – 420 грн. За порцію українського борщу доведеться віддати 200 грн.
Олександр Орлов володіє мережею ресторанів у Росії, Україні та Казахстані. Він народився і проживає у Москві.
Як повідомляє видання "Вєдомості", Орлов був членом провладної російської партії "Єдина Росія". Кілька років тому у нього знайшли чорну бухгалтерію (без сплати податків) на мільйони рублів.
"Оперативники Управління економічної безпеки і протидії корупції (УЕБ і ПК) ГУ МВС по Москві провели виїмки в офісі компанії Lite Life на Бутирській валу, 68/70. У ході виїмки була виявлена чорна бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також 200 млн руб. готівки, походження яких не було пояснено ", пишуть "Вєдомості". Однак пізніше справа "зам'яли", а Орлов продовжив успішно працювати. В Україні Орлову також належить ресторан "Єшак".
Елітний клуб під Києвом, який порушив карантин, належить росіянину
Як повідомляють у пресслужбі поліції Київської області, заклад, незважаючи на обмеження, продовжив роботу після 22-ї години, а персонал і понад пів тисячі відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту
Як уже писав OBOZREVATEL, під час перевірки Queen Country Club правоохоронці склали два адмінпротоколи щодо адміністратора клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.