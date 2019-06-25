Електроенергію відключатимуть по годинах: в Україні через спеку виникла НС

Запаси енергоресурсів в Україні вичерпалися. 10 блоків стоять без палива, а в "Укренерго" мають намір ввести графік планового відключення споживачів від електроенергії.

Вугілля закінчується, а енергосистема ледь справляється із навантаженням. Про те, чому українці можуть залишитися без електроенергії і як врятувати ситуацію – в матеріалі OBOZREVATEL.

Енергетики б'ють на сполох

Компанія "Укренерго", яка відповідає за баланс в енергосистемі, вже звернулася до РНБО. Якщо нічого не зробити, споживання загрожує перевищити обсяги генерації. Тоді система безпеки здатна автоматично відключити "струм". Допустити цього не можна.

Щоб виправити ситуацію, зараз розглядається варіант введення графіків планового відключення. За прикладом минулих "кризових ситуацій", йдеться про те, щоб на декілька годин відключати електроенергію в окремих регіонах. Наприклад, коли люди повертаються із роботи, і настає піковий період споживання.

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Українцям такі обмеження не в новинку. Торік також не вистачало вугілля, теплоелектростанції закликали провести модернізацію, перейти з дефіцитного антрациту на вугілля газової групи. Однак, ймовірно, проблема так і не вирішилася.

Енергоресурсів не вистачає, влітку через спеку споживання електроенергії зросло, і країна опинилася під загрозою планових відключень "струму". До слова, взимку, коли українці вмикають електричне опалення, електрообігрівачі тощо, споживання також збільшується. І якщо не вирішити причину нестачі потужностей, проблема залишиться актуальною.

"Для запобігання порушень режиму енергосистеми складаються графіки обмеження споживання електроенергії, потужності й графіки аварійного відключення споживачів. Такі графіки оператори системи розподілу узгоджують із місцевими органами виконавчої влади. Водночас враховуються суспільне значення споживачів, їхні технологічні особливості, схеми електропостачання тощо", – пояснили в "Укренерго".

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Наприклад, у грудні 2014-го дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії виник, зокрема, через аварійне відключення енергоблоку №3 на Запорізькій АЕС. І в умовах браку запасів вугілля, збільшення споживання через похолодання, довелося вводити графіки відключення.

Причому поки складно сказати, чи будуть застосовувати такі графіки влітку 2019-го, або вони залишаться лише в планах. Усе залежить від обсягів споживання і від того, на які кроки готові піти можновладці.

Як врятувати ситуацію

Збільшити обсяг генерації можна і "малою кров'ю". Без інвестицій, модернізації та розширення інфраструктури. Досить вивести з ремонту Трипільську, Зміївську, Слов'янську ТЕС, "Центренерго" і "Донбасенерго". Ще один варіант – підключити до роботи газомазутові блоки.

Однак проблему такі кроки не вирішать. Питання стабільного постачання вугілля, зокрема, на Криворізьку і Луганську ТЕС, залишиться актуальним. Якщо раніше антрацит доставляли з донбаських шахт, зараз його доводиться імпортувати. На решті території країни, наприклад, у західних областях, виробляють вугілля марки Г. А воно підходить не всім станціям.

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Проте енергетика України не може існувати окремо від ситуації в економіці. Згідно зі звітом "Про достатності генерації", частково вугілля під час генерації можна було б замінити газом. Але в такому випадку необхідно значно збільшити обсяги видобутку блакитного палива. Зараз його не вистачає і доводиться купувати за кордоном. Однак треті за обсягами в Європі запаси газу дозволяють у майбутньому частково замінити один енергоресурс іншим.

Також "врятувати" ситуацію могла б атомна генерація. Але і там необхідні величезні інвестиції. Наприклад, модернізація одного блоку може обійтися більш ніж у 4 млрд грн. А якщо не інвестувати в галузь, аварійні відключення частішатимуть, у результаті дисбаланс в енергосистемі буде неминучий.

Проблеми в енергетиці можна вирішити тільки за умови, що на це будуть ресурси. І без сильної і привабливої для інвесторів економіки кардинально виправити ситуацію буде вкрай складно. А в цей час Україна поступово повертається до ситуації, коли через пікове споживання "Укренерго" доводиться складати плани відключень.

"У випадку подальшого підвищення температури, збереження тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це означає, що в "Укренерго" не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі", – попередили в компанії.

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