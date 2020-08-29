Ексвласники банку "Надра" планують купити частки в 10 агрофірмах України

Колишні бенефіціари банку "Надра", бізнесмени Ілля та Вадим Сегалі, планують через американську компанію Agro 1 LLC придбати частки в статутному капіталі 10 агропідприємств в Україні.

Про це свідчать матеріали Антимонопольного комітету України (АМКУ). Йдеться про підприємства в Херсонській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Як пише Інтерфакс-Україна, Agro 1 LLC просить надати дозволу на покупку акцій ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл" і ТОВ "Імені Гагаріна", частки в статутному капіталі ТОВ Фірма "Універсал-Експо", ТОВ "Агротехнології", ТОВ "Україна Дивне" , що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариств.

Сегалі також можуть придбати через Agro 1 LLC частки в статутному капіталі ТОВ "Оріон Молоко", ТОВ "Полтаваекопродукт-2", ТОВ "Фрідом Фарм Терра", ТОВ "Магістраль-Сервіс" та ПрАТ "Виробниче договірне об'єднання асоціація "Південна", що також забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариств.

За даними Єдиного госреєтру фізосіб і юросіб, кінцевим бенефіціаром згаданих агропідприємств через "Іденпарк Холдінгс Лімітед", ТОВ "Агрофарм Юей Лімітед", компанію "Мокслі Продактс Лімітед" є Анастасія Куніцина.

Як повідомлялося, в 2018 році Фонд гарантування заявив про тиск на ліквідатора ПАТ "КБ Надра" з боку позичальників, наближених до братів Іллі та Вадима Сегалів, які були акціонерами банку в 2005-2008 роках.

За підрахунками Фонду гарантування, 98% кредитів юридичних осіб, виданих до 2009 року банком "Надра" (коли акціонерами банку були брати Сегалі, а головою правління Ігор Гіленко), є інсайдерськими і стали інструментом виведення з банку майже 8 млрд грн.