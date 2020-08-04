Експертка пояснила, як НАБУ і САП 'провалили' справу 'Роттердам+'

За 3,5 роки розслідування так званої справи "Роттердам+" НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не надали жодних доказів нанесення збитків чи отримання неправомірної винагороди від дії цієї формули.

Про це заявила докторка юридичних наук Анна Власова, повідомляє Главком. Вона зазначила, що у матеріалах досудового розслідування, які були надані адвокатам, відсутні жодні підтвердження скоєння злочину.

"З огляду на ці факти та докази підтверджується відсутність фактично об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже фактично не може бути складу злочину, який передбачений статтею 364 Кримінального кодексу України", – зазначила юристка.

За словами Власової, НАБУ та САП можуть передати справу до суду, щоб перекласти відповідальність за провал розслідування на судову систему.

"Правоохоронці будуть шукати приводи, щоб зупинити слідство, або підуть до суду з тим, щоб перекласти відповідальність на суд, мовляв, ми все зробили, а ви приймайте рішення. Це більше можливість перекласти відповідальність на інших суб’єктів або правоохоронної, або суддівської системи", – додала експертка.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля.

Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

Як відомо, 10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+". Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.

Голова виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля "Роттердам+" ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли.

"Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", – заявив Саакашвілі.

"Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила", – додав він.