Експерти МВФ почали роботу в Києві: стало відомо, що обговорюють

В Україні почали роботу експерти МВФ в рамках проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Про це повідомили в Представництві МВФ в Україні, передає "Економічна правда". Нагадаємо, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.

Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

На початку грудня 2019 року президент, уряд і Національний банк України домовилися із МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд.

Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів. Однією із них є ухвалення законопроєкту №2571, який повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію ПриватБанку.

Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого. Однак Верховна Рада увійшла в процес розгляду в другому читанні законопроєкту про ринок землі, який при дотриманні існуючого регламенту може затягнутися.

МВФ в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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