Ексдепутат Держдуми Пономарьов сказав, що в США радять не інвестувати в Україну

Американських інвесторів застерігають до закінчення виборів президента США інвестувати в газову галузь України.

Причина в тому, що Україна сильно скомпрометована газовим скандалом з ексвіце-президентом США Джо Байденом. Про це заявив ексдепутат Держдуми і підприємець Ілля Пономарьов в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Американський регулятор нам зараз говорить, що "до закінчення виборів не робіть інвестиції в Україну, це занадто великий ризик для інвесторів: ми не можемо передбачити, що буде далі, як буде розвиватися цей скандал", – пояснив Пономарьов.

Також побоювання інвесторів посилює невизначене майбутнє світових цін на нафту і газ. Плюс до всього, на думку Пономарьова, закордонні бізнесмени не розуміють, з ким в Україні потрібно домовлятися про майбутні проєкти.

"Уряд незрозуміло скільки часу буде існувати. Минулий уряд відправлено у відставку за таких обставин, які не дозволяють сподіватися, що влада буде стабільною. Це все, звичайно, дуже сильно заважає", – сказав підприємець.

Він уточнив, що поки іноземцям не варто інвестувати саме в газову галузь України, а не в Україні взагалі.

"Скандал з Байденом практично нерозривно пов'язаний саме з української газодобуванням. Це компанія Burisma, одна з найбільших українських компаній, яка працює в цій сфері. За великим рахунком, є три найбільших українських газових компанії: одна – це Рінат Ахметов, інша – це Burisma, і третя – це Ігор Коломойський. Якщо будемо продовжувати – то Віктор Пінчук та Вадим Новинський. З кожним з них пов'язані значні політичні ризики, дуже сильно пов'язані з тим, хто переможе на американських виборах. Американський регулятор, який, власне, відповідає за те, щоб у інвесторів було все нормально, тому і каже: "Давайте не поспішати: пройдуть вибори, туман розсіється, дим осяде, трупи приберуть – і тоді вже будете вирішувати", – пояснив обстановку Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту і залученні інвестицій з-за кордону.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

Пізніше стало відомо, що українські компанії також зможуть претендувати на "інвестиційних нянь".