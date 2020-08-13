Екс-депутат Держдуми запропонував Україні спосіб, як залучити інвестиції

Україна сама повинна "наводити за руку" до себе іноземних інвесторів, давати гарантії і створювати їм кращі умови, а не чекати, поки бізнесмени прийдуть в країну самі.

Про це заявив ексдепутат Держдуми і підприємець Ілля Пономарьов в інтерв'ю виданню "Гордон". На його думку, "самі собою тільки кішки народяться", а щоб щось відбувалося, "необхідно з людьми розмовляти".

"Необхідно, щоб з людьми розмовляли ті, хто їм рівні за статусом, за досвідом, з якими б вони могли говорити на одній мові. Дуже важливо, щоб люди отримували персональну гарантію президента. Але не президент повинен брати трубку і дзвонити голові John Deere або Johnson&Johnson. Це повинні робити люди, які займалися до цього аналогічними речами, які залучали до цього інвестиції, які самі будували до цього виробництва", – сказав Пономарьов.

Він зазначив, що інвесторам потрібно, щоб були вирішені конкретні питання: щоб земля була виділена в конкретні терміни за конкретні гроші, щоб були підведені електричні мережі, щоб дорога була побудована, щоб залізниця була підведена.

"Щоб інвестор думав тільки про свої питання: як йому свій завод поставити і як йому потім продавати свою продукцію. Щоб йому не треба було думати про те, як воювати з якимись незрозумілими йому правилами, дозволами, бюрократіями і всім іншим", – сказав бізнесмен.

Пономарьов додав, що виручити українську економіку можуть великі компанії, якщо вони відкриють свої виробництва.

За його словами, прикидати, скільки за рахунок цього можна залучити грошей, складно – через карантин ситуація весь час змінюється.

"Наприклад, зараз момент коронавірусу. Одні інвестори стали раптом рівними нулю, але зате інші, виробничі, – у них ось зараз є інтерес. Пройде півроку – і у людей виробничого характеру почне інтерес сильно знижуватися, тому що вони вже свої плани якимось чином зверстають. Зате буде рости інтерес у фінансового інвестора. Якщо дивитися на ситуацію на коло, в цілому для економіки, то мені здається, що завдання, яке перед собою ставив уряд Гончарука – залучити $50 млрд в цілому, – можна вирішити. Хоч і важко", – сказав Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту і залученні інвестицій з-за кордону.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

Пізніше стало відомо, що українські компанії також зможуть претендувати на "інвестиційних нянь".