Нетесаний передбачив падіння економіки та загострення безробіття в Україні

Друга хвиля пандемії COVID-19 і посилення транскордонних обмежень можуть завдати удару по світовій економіці.

Таку думку висловив економіст Юрій Нетесаний. Він вважає, що Україні загрожує загострення проблем із безробіттям, передає "5 канал".

"Загалом певна частина цих людей перебуває у відпустках за власний рахунок, частина працює неофіційно і отримує кошти іншим шляхом. І тому оцінити реальні цифри досить складно", – зазначив експерт.

Нетесаний попередив, що українцям потрібно триматися на робочих місцях і економити кошти.

"Підприємствам слід цінувати ті доходи, які є, і ті продажі, які вони формують. А співробітникам і громадянам... триматися за ті робочі місця й ті доходи, які вони сьогодні мають. І заощаджувати кошти. Тому що ймовірний варіант, що друга хвиля почнеться з середини осені і може зачепити й Україну", – розповів економіст.

Відзначимо, що Нацбанк України погіршив ключові маяки для економіки України на 2020 рік. Згідно з новими очікуванням регулятора, падіння ВВП складе мінус 6% за такого ж рівня інфляції. А безробіття виросте до майже 10%. До того ж глава НБУ Кирило Шевченко вважає, що українська економіка почала відновлення.

"У другому півріччі 2020 року економіка почала відновлення, ослаблення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. Ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою, ніж до коронакризи, але демонструє ознаки стабілізації", – сказав глава НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НБУ сказали, що буде з цінами і як швидко економіка вийде з кризи.