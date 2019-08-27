Єфросиніна +1: скандальний чоловік теледіви знову рветься до влади

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв намагається вкотре зайняти це крісло вже за нового президента. Свого часу Хромаєв заявляв про "добре ставлення" до влади Януковича, був ставлеником президента Петра Порошенка, перед яким у телефонному режимі виправдовувався за свої пости в соцмережах. А зараз уже хоче завоювати довіру нового глави держави.

Водночас сам Хромаєв відоміший як чоловік Маші Єфросиніної. Особливими досягненнями на одній із найвищих чиновницьких посад він не запам'ятався. Більшу частину завдань провалив, а в усіх бідах звинувачував парламент і "повільні реформи".

Про те, чим запам'ятався голова комісії з цінних паперів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловік відомої дружини і син відомого батька

Тимур Хромаєв, незважаючи на займаний кабінет, широкому загалу більше відомий як чоловік телеведучої Маші Єфросиніної. Разом вони з'являлися на публіці, давали інтерв'ю "Світському життю" Каті Осадчої. Запрошували, зрозуміло, теледіву, а ось Хромаєв залишився "+1" до своєї дружини.

До одруження чиновник був відоміший як син президента Федерації баскетболу України і першого тренера національної збірної Заурбека Хромаєва. Той забезпечив його хорошою освітою (закінчив американський Union College) і гучним прізвищем, яке дозволило вчорашньому випускнику пробитися на роботу в Міністерство фінансів. Правда, довгий час Тимур Заурбекович працював рядовим економістом.

Потім Тимур пішов у бізнес. Працював у банку, інвестиційній компанії "АРТА". Тоді, в 2011-му за влади Януковича, в інтерв'ю "Діловій столиці" він заявив: "з владою у нас хороші відносини, тиску ми не відчуваємо".

У 2014-му Петро Порошенко призначив Хромаєва головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для молодого фінансиста це призначення стало шансом проявити себе й вийти зі статусу чоловіка відомої дружини і сина відомого батька. Але в результаті практично всі завдання він провалив.

ТОП провалених завдань:

Повноцінний запуск фондового ринку

Фондовий ринок, як і раніше, перебуває у напівживому стані. Торік Україна встановила антирекорд на фінансовому ринку. Комісія зупинила обіг цінних паперів на 1 трлн грн.

Контроль накопичувального пенсійного страхування та запуск другого рівня

Приватні пенсійні фонди в Україні досі слабо регулюються. У разі закриття ніхто не може гарантувати, що застрахованим особам повернуть хоча б ту саму суму, яку вони внесли. Нацкомісія намагалася розробити другий рівень пенсійного забезпечення, але вся робота пішла нанівець, документ навіть не зареєстрували в Раді.

Протидія відмиванню коштів

Поки НБУ закрив десятки банків, які займалися винятково обслуговуванням власників та відмиванням коштів, НКЦБФР тільки скаржилася на брак повноважень. Відмивання коштів через фінансові інструменти залишилося одним із найпоширеніших інструментів тіньового бізнесу.

Реформа НКЦПФР

Функції Нацкомфінпослуг досі частково збігаються з НКЦПФР. Перший орган повинні були ліквідувати. З цим погодилися і президент, і міжнародні партнери. У той же час повноваження комісії Хромаєва мали розширити. Однак чиновник у всій цій ситуації зайняв позицію стороннього спостерігача і тільки критикував то парламент, то просто "владу".

Створення умов для внутрішнього інвестування

Головний підсумок роботи комісії – зміни її керівництва зажадали ключові асоціації інвесторів. Так, декілька днів тому "Українські Фондові Торговці" (АУФТ), Професійна асоціація учасників ринку капіталу і деривативів, Українська асоціація інвестиційного бізнесу й асоціація "Біржові та електронні майданчики" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням вплинути на Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку.

Всі вони скаржаться, ніби Хромаєв намагається зруйнувати те, що є, а не стимулює розвиток фондового ринку. Брокерів штрафують, у них відкликають ліцензії фактично без причини. А коли суд скасовує рішення Національної комісії з цінних паперів, та просто ігнорує законні вимоги.

Чим запам'ятається чиновник

Хромаєв має всі шанси запам'ятатися численними скандалами. Наприклад, декілька років тому в мережу потрапило прослуховування розмови Петра Порошенка і голови комісії. Глава держави в грубій формі поскаржився на допис чиновника в соцмережі. "Яких тобі, б**дь, реформ не вистачає?", – звернувся на той момент президент країни до Хромаєва.

Голова комісії на своїй сторінці в соцмережі вкотре покритикував роботу Нацбанку і реформу банківського сектора, хоча сам навіть не брався за перетворення довіреної йому частини ринку. На що Порошенко відреагував більш ніж імпульсивно. У підсумку ж Хромаєв почав виправдовуватися, назвав подію "непорозумінням" і дуже швидко "почистив" свою сторінку в соціальній мережі.

Декілька місяців тому, коли до України приїхала технічна місія МВФ, посадовець розкритикував Верховну Раду. Мовляв, як можуть дати кредит, якщо парламент провалив свою роботу. В результаті винні всі, крім самого Хромаєва.

Були ще деякі скандали. Наприклад, із квартирою вартістю майже $900 тис. в елітному столичному будинку й площею декілька сотень квадратних метрів. Її намагалася забрати матір Тимура. Крім того, в ЗМІ неодноразово згадувалося, що сім'я живе невідповідно до своїх статків. Офіційно він заробляє приблизно 350 тис. грн на рік. Водночас, наприклад, у 2017-му задекларував подарунків на загальну суму 3,6 млн грн.

Хромаєв навіть примудрився потрапити у корупційний скандал, який, щоправда, дуже швидко вщух. У низці видань з'явилася заява нібито співробітника комісії, який звинуватив Хромаєва в 10% відкатах. Правда, сам співробітник побажав залишитися анонімним, а конкретні факти в публікаціях не наводяться.

"Користуючись своєю посадою, Хромаєв всіляко шантажує бізнес, – йдеться в публікації "Коментарів". – Щомісяця розмір його поборів досягає від $800 тисяч до $1 мільйона. Не дивно, що, згідно з його декларацією, всі багатства записані на дружину". Мовляв, у власності його дружини є квартира площею 51,3 кв. м і дві ділянки в селі Старі Безрадичі (Київська область) на 6,5 тисячі кв. м і 2,5 тисячі кв. м відповідно.

Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв українцям нові обличчя у владі. Крім того, звучали навіть пропозиції люструвати всіх, хто працював за Порошенка. Можливо, варто почати з малого і щонайменше не продовжувати роботу у владі тим "попередникам", котрі нічим, крім скандалів, не встигли відзначитися за роки і десятиліття своєї роботи.

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