Єдина регуляторна база активів при запровадженні стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифу) не призведе до суттєвого росту тарифів на електроенергію для споживачів та сприятиме залученню інвестицій в галузь.

Таку позицію громадської спілки "Розумні електромережі України" висловив її виконавчий директор Олександр Візір.

Він підкреслив, що Спілка, яка представляє інтереси 14 гравців ринку з усіх регіонів України – не розділяє позицію НКРЕКП про те, що застосування однієї ставки суттєво підвищить тарифи на електроенергію. Олександр Візір повідомив, що при запровадження RAB-тарифу зросте тариф лише на розподіл, однак він складає лише 15-20% кінцевою вартості електроенергії. А тому його зростання не зможе в рази збільшити вартість електричної енергії для споживачів.

Разом з тим, керівник Спілки підкреслив, що середньостроковий та довгостроковий ефект від RAB – це навпаки зниження тарифу.

"Заміна мереж та їх топографії призведе до зменшення технологічних втрат в мережах, що призведе до зменшення вартості послуги з розподілу. Також в середньостроковій перспективі РАБ забезпечить, за рахунок використання більш ефективних технологій, зменшення операційних витрат, буде мати ефект на зменшення ціни послуги", – сказав Олександр Візір.

На думку спілки, підхід НКРЕКУ із розділення баз активів на стару і нову не стимулюватиме залучення інвестицій. Коментуючи тезу Регулятора про відсутність економічних стимулів залучення інвестицій при використанні однієї регуляторної бази активів, у спілці "Розумні електромережі України" зазначили, що економічний стимул буде аналогічний із запровадженням двох регуляторних баз активів, плюс це додатково дасть можливість реінвестувати доходи отримані від "старої бази" в модернізацію мереж або виплати тіла позикового капіталу.

"Кінцевою метою запровадження стимулюючого регулювання є модернізація мереж, а залучення коштів в їх модернізацію є механізмом досягнення цілі. Запропонований регулятором варіант якраз і є економічно незбалансованим і не дасть можливість залучати кошти", – вважає Олександр Візір. Він додав, що стимулом для залучення коштів для ОСРа є також необхідність виконання показників по зменшенню втрат та SAIDI, що встановлюються НКРЕКП.

Громадська спілка "Розумні електромережі України" критично сприйняла тезу Регулятора про те, що мережі побудовані за кошти споживачів.

"Значна частина мереж була побудована в радянські часи і не за гроші споживачів. Мережі, що були побудовані після 1991 року, спорудили за кошти відповідних обленерго (в подальшому ОСРів)", – підкреслив Олександр Візір.

Нагадаємо, раніше енергоексперти на засіданні круглого столу Європейської бізнес-асоціації висловились, що перехід на стимулююче тарифоутворення не призведе до зростання кінцевого тарифу для населення.