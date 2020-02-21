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21 лютого • оновлено в 10:23
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/ Ринки та компанії

Україна не виконала бюджет у січні: Верланов пояснив, чому

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Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що бюджет України в січні був недовиконаний через низьку активність бізнесу та сильну гривню. Але вже в лютому збори податків зростуть.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, січень – це традиційно складний період для бюджету, оскільки третина місяця припадає на вихідні.

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"Разом з тим, цього року додалася низка інших зовнішніх факторів, зокрема – високий обмінний курс гривні, низька ціна на газ, тепла зима. Останнє з переліченого, у свою чергу, позначилося на тому, що ми отримали набагато менше рентних платежів, ніж очікували. Щоправда, з огляду на ці чинники українці менше витратили коштів на опалення своїх осель, і це плюс", – пояснив Верланов.

При цьому він говорить, що податківці отримали "приголомшливі результати" по чистому сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування). У цифрах це майже +7 млрд грн в січні цього року проти +3 млрд грн в січні 2019 року. "Це при тому, що ми відшкодували 18 мільярдів, про що схвально говорив ринок, зокрема сільськогосподарський та металургійний сектори", – нагадав керівник податкової.

Також він говорить, що низькі збори – поняття відносне. Справа в тому, що в Україні найменшим циклом оподаткування є квартал, оскільки податок на прибуток сплачується щоквартально. Отже, далі плани зі зборів будуть виконані.

"Станом на лютий спостерігається позитивна динаміка. Тому за підсумками першого кварталу ДПС виконає план з надходжень до бюджету за три місяці. Тобто за підсумками цього місяця ми надолужимо січневе відставання і в робочому режимі почнемо наступний, другий квартал", – пояснив Верланов.

Виконання бюджету

Виконання бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий механізм для боротьби з мінімізаційні схемами при сплаті податку на додану вартість, а саме постанова №1165.

Раніше Верланов повідомив про результати відшкодування ПДВ в 2019 році. Платникам податків відшкодували 151,9 грн ПДВ.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Податки в Україні
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Тег
Державна податкова служба (ДПС)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гривна могуча, как никогда...
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