Дыра в бюджете Украины к концу 2019 года в сто миллиардов гривен образовалась вследствие провальной политики сборов. И можно рассказать сказки избирателям, а дыру закрывать надо. Но чем ближе новый год, тем больше дыра.

Перед этим премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задекларированный рост ВВП на 40% за 5 лет является "абсолютно реальным результатом, но для этого нужно будет хорошо поработать". Если роста нет, но есть дыра в бюджете, то это значит, что кто-то плохо работал? А если учесть что выполнение бюджета находится в полномочиях самого молодого и талантливого правительства Украины, то не возникает вопроса "кто же так хреново работал?".

Возникает другой вопрос. Кто будет нести ответственность за этот Кабмин? Бараны... Простите, "слуги", которые не глядя проголосовали за Кабмин, потому что Офис президента так сказал, или Офис президента, который формировал этот Кабмин? Кто возьмет ответственность за это на себя? То, что Алексей Гончарук будет назначен крайним и на него все повесят по итогу - это понятно. Но очень интересно, кто примет удар на себя или кому поручат сожрать этот кусок хрена? Я ставлю на "слуг". Это проще. Царь будет хорошим, бояре будут плохими. Хотя можно еще обвинить Порошенко, Сороса или рептилойдов. Последние, кстати, похоже и будут виноваты.

А запущеный летом бумеранг прилетел обратно. Моноответственность - она такая. Не всегда радостная.

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