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24 січня • оновлено в 14:12
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/ Ринки та компанії

"Якби не "Газпром": у ЄС несподівано підіграли Росії через Україну

2.8т
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У Євросоюзі визнали, що російський "Газпром" виявився найбільшим двигуном реформ на газовому ринку України.

Таку думку висловив голова Секретаріату Енергетичного співтовариства (організація об'єднує ЄС і сусідні країни) Янез Копач під час економічного форуму в Давосі (Швейцарія), повідомила пресслужба "Нафтогазу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Іноді історія іронічна, але останніми місяцями найбільшим "штовхачем" реформ газового ринку України, орієнтованих на Європу, був "Газпром". Тому що президент РФ Володимир Путін сказав, що якщо Україна повністю виконає європейські правила, вона підпише контракт про транзит. І тоді українська влада справді вжила всіх необхідних заходів, які не ухвалювалися протягом багатьох років", – сказав Янез Копач.

Транзит газу

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз Газпром транзит газу НАК "Нафтогаз" газ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Да если бы не путен, давно бы каклам этот транзит закрыли, а они селы бы на шею еуропе в виде беженцев. А так cocyт по минимуму из трубы и не разбегаются)))))
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фил филька
фил филька
an and, ээ нет. путен агент путена. и агент путена тоже агент путена.
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an and
an and
Чорный Сашко, напишите книгу на эту тему...Путин - агент госдепа!
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an and
an and
Ну по такой же логике, никто так не "толкал" Украину в ЕС и НАТО, как сама же Россия..))
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2 из 3 ответов | показать все
фил филька
фил филька
an and, канеш вы ближе к европе. а по каким показателям не уточнишь?))
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2
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an and
an and
Кристина Стефанова, ну к Европе мы стали ближе а вы дальше! А далее все идёт своим чередом и той дорогой, кто какую выбрал...
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