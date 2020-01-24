"Якби не "Газпром": у ЄС несподівано підіграли Росії через Україну

У Євросоюзі визнали, що російський "Газпром" виявився найбільшим двигуном реформ на газовому ринку України.

Таку думку висловив голова Секретаріату Енергетичного співтовариства (організація об'єднує ЄС і сусідні країни) Янез Копач під час економічного форуму в Давосі (Швейцарія), повідомила пресслужба "Нафтогазу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Іноді історія іронічна, але останніми місяцями найбільшим "штовхачем" реформ газового ринку України, орієнтованих на Європу, був "Газпром". Тому що президент РФ Володимир Путін сказав, що якщо Україна повністю виконає європейські правила, вона підпише контракт про транзит. І тоді українська влада справді вжила всіх необхідних заходів, які не ухвалювалися протягом багатьох років", – сказав Янез Копач.

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram