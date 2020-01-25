Дурість обійдеться в мільярди? ФГВФО провів провальний аукціон щодо VAB Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) замість 5 млрд від продажу активів VAB Банку зміг продати аж одну ділянку землі за 3200 грн. При цьому від 8 млрд, які пропонував добровільно повернути ексвласник Олег Бахматюк, чиновники відмовилися.

Про це в своєму telegram-каналі пише нардеп Олександр Дубинський. "Ексвласник банку бізнесмен Олег Бахматюк пропонує при цьому повернути 8 млрд грн, але відповіді на пропозицію від ФГВФО і НБУ досі не отримав. Тим часом НАБУ початок допити 10000 працівників аграрних компаній Бахматюка. Причиною став конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника" , – пише Дубинський.

Новини Фонд гарантування виставив на продаж активи VAB банку за 200 млн

"Особиста помста Ситника і дурість буде коштувати вкладникам мільярди", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

11 листопада з'явилася інформація про те, що співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарук, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram