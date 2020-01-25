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25 січня • оновлено в 14:31
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Дурість обійдеться в мільярди? ФГВФО провів провальний аукціон щодо VAB Банку

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) замість 5 млрд від продажу активів VAB Банку зміг продати аж одну ділянку землі за 3200 грн. При цьому від 8 млрд, які пропонував добровільно повернути ексвласник Олег Бахматюк, чиновники відмовилися.

Про це в своєму telegram-каналі пише нардеп Олександр Дубинський. "Ексвласник банку бізнесмен Олег Бахматюк пропонує при цьому повернути 8 млрд грн, але відповіді на пропозицію від ФГВФО і НБУ досі не отримав. Тим часом НАБУ початок допити 10000 працівників аграрних компаній Бахматюка. Причиною став конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника" , – пише Дубинський.

Дурість обійдеться в мільярди? ФГВФО провів провальний аукціон щодо VAB Банку

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Фонд гарантування виставив на продаж активи VAB банку за 200 млн

"Особиста помста Ситника і дурість буде коштувати вкладникам мільярди", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 11 листопада з'явилася інформація про те, що співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарук, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

  • НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

  • Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
VAB Банк
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