"Думали, що повернемося в СРСР, а не в цю Росію": у Криму поскаржилися на окупацію

У анексованому Криму громадські активісти, які в 2014 році підтримували "повернення у рідну гавань", тепер на весь голос скаржаться, як нова "влада" закручує гайки.

Про це йдеться у фільмі-репортажі "Згвалтований Севастополь", де стався вибух безробіття, а перед виборами до законодавчих зборів під різними приводами з гонки зняли дрібні партії.

"У місті формується однопартійна влада "Єдиної Росії", а "русская весна" змінюється "ведмежою зимою", – здивовано скаржиться автор фільму Максим Калашников.

"Неймовірні побори" і пітерські ціни

За його словами, федеральна програма капіталовкладень в Севастополь зірвана. У місті немає генерального плану і ніхто не поспішає його приймати.

"А нема генплану – кради, захоплюй землю. Адже вона дорога. Це частина передреволюційної кризи. Зростає загальне невдоволення", – говорить Калашников.

За його словами, звичайні кримчани "не на камеру" кажуть, що ціни величезні, а робочих місць немає.

"Сюди приїхали багато з РФ, багато хто виїжджає. Ціни в місті на нерухомість на рівні пітерських, а роботи ж немає. Немає можливості вести бізнес. Ті, хто вів бізнес, закривають його. Тому що неймовірні побори! Люди обурені. Навіть заробляти не дають", – продовжує автор відео.

Жителі Криму скаржаться на закручування гайок і безробіття

Скаржаться на гастарбайтерів з Кавказу

Його слова підтверджує інший учасник фільму – ветеран МВС Борис Захарчук. За його словами, у кримчан немає бажання йти на вибори, тому що люди не бачать альтернативи.

"Робочих місць не вистачає. Підприємств немає. Ті, що були, не відновлюються. Соціальна сфера вона вся теж, на жаль, працює зі збоями. Народ біднішає, робочих місць немає. Ті зарплати, які пропонують, несумісні з цінами в місті", – перераховує Захарчук "каміння з неба", яке Крим отримав під окупацією.

Він додає, що в Севастополі вже скаржаться на велику кількість гастарбайтерів з Кавказу. Після 2015 року вони витіснили українських сезонних робітників.

"Ми йшли в 2014 році з високо піднятою головою, йшли і раділи. На жаль, те, що ми хотіли побачимо, не збігається з дійсністю. Мало знали, що відбувається в РФ. Думали, що повернемося Радянський Союз, а не в ту Росію, що існує", – розводить руками Захарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму в районі Керчі повним ходом добувають пісок, забруднений фосфором, миш'яком і хлором. За рік площа отруйних "розкопок" збільшилася на 25%.

При цьому жителі півострова скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою". За їх словами, весь цивілізований світ сприймає партнерів з Криму як жителів тоталітарної Північної Кореї або Сирії.

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