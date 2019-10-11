"Слуги народу" захотіли скасувати військовий збір: що про це відомо

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський подав два законопроєкти про скасування в Україні військового збору.

Проєкти законів №2252 і №2253 вносять зміни до Податкового і Бюджетного кодексів. Документи зареєстровані у Верховній Раді у четвер, 10 жовтня. Якщо їх ухвалять, військовий збір буде скасовано з 1 січня 2020 року.

Із Податкового кодексу пропонується викреслити пункт про військовий збір, а з Бюджетного – норму про зарахування зібраних грошей до загального фонду бюджету. "Військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного, що призводить до подвійного оподаткування одного і того ж об'єкта оподаткування – заробітної плати, винагороди за цивільно-правовими договорами тощо", – йдеться у пояснювальній записці.

На думку Дубінського, через військовий збір фонд заробітної плати відчуває надмірне податкове навантаження порівняно з рівнем оподаткування в інших країнах світу.

"Це значно погіршує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і товарів на міжнародних ринках. Це також стає чинником значної частки тіньової економіки країни, зокрема й тіньових зарплат, які видаються "у конвертах", – зазначили у пояснювальній записці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Володимира Зеленського заговорила про можливе скасування військового збору. Якщо це відбудеться, у кишенях українців щороку залишатиметься до 20 млрд грн.

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір із доходів знімуть. У результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

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