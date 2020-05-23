ДТЕК Нафтогаз отримав видобуток газу з ущільнених пісковиків з глибини понад 5 км

Ринки та компанії 12:33, 23.05.2020

ДТЕК Нафтогаз успішно виконав роботи з інтенсифікації глибокої свердловини Семиренківського родовища, в результаті якої вдалося отримати промисловий приплив газу та конденсату і повернути свердловину у видобувний фонд. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, Що інтенсифікація проводилася в пласті з низькою проникністю на глибині понад 5000 м в умовах високих тисків та температур.

"Зважаючи на комплекс складних вихідних геолого-технологічних факторів у свердловині, успішно виконати інтенсифікацію дозволив запроваджений в ДТЕК Нафтогаз системний підхід до адаптації сучасних технологій. До проєкту були залучені співробітники багатьох підрозділів, провідні міжнародні та українські сервісні компанії, а також профільні члени постійно діючої Експертної ради", – зазначив керівник Технологічного центру компанії Максим Дорохов.

Ілюстративне фото

Директор з видобутку та переробки вуглеводнів ДТЕК Нафтогаз Олексій Раптанов підкреслив: "Проведена інтенсифікація показує можливість та ефективність виконання подібних робіт на глибинах більше 5 000 м в умовах високих тисків і температур. Це дозволяє залучати в розробку нові важковидобувні запаси, що на сьогодні стратегічно важливо для збільшення видобутку газу та досягнення енергонезалежності України".

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