ДТЕК інвестував вже 757 млн грн у розвиток енергоінфраструктури Одещини

З червня 2019 року по жовтень 2020 року ДТЕК Одеські електромережі інвестував 757,8 мільйонів гривень у розвиток інфраструктури електромереж у регіоні. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, у компанії повідомили, що вже закінчили реконструкцію двох підстанцій і почали будівництво першої в Україні підстанції закритого типу 110/20 кВ. А до кінця наступного року планують побудувати три нові підстанції та реконструювати ще 11.

"ДТЕК діє в інтересах України, забезпечує надійність електропостачання та комфорт клієнтів. За цей рік ми вже завершили реконструкцію двох підстанцій "Ювілейна" і "Болград" на півдні області, оновили підстанції "Маринівка" й "Іллінка" в Біляївському районі, проводимо реконструкцію підстанцій "Чумка" і "Кримська", –розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Олександр Фоменко.

За його словами, для забезпечення зростальної потреби мешканців Київського району Одеси в електроенергії розпочато будівництво нової підстанції "Чубаївка".

"Це буде перша підстанція в Україні закритого типу класу напруги 110/20 кВ. Введення її в експлуатацію дасть додаткові 52 МВт потужності для під'єднання до електроенергії близько 5000 нових квартир у житлових комплексах мікрорайону", – розповів Фоменко.

У компанії також повідомили, що трохи більше ніж за рік реалізували 162 проєкти з модернізації на мережах середньої та низької напруги. Так одеські енергетики підвищують надійність електричних ліній і силового обладнання, що безпосередньо живить домівки мешканців Одеси та області.

Окрім того, ДТЕК Одеські електромережі розпочав проєкт із упровадження автоматизованої системи диспетчерського управління SCADA.

Цей програмний комплекс дасть змогу прогнозувати можливі аварії та пропонуватиме варіанти їх розв'язання. У компанії зазначили, що ця система є частиною трансформації енергетичної інфраструктури в "розумну мережу" (Smart Grid) і підвищить якість енергопостачання. Проєкт розраховано на чотири роки (2021-2024 рр.). Його загальна вартість – близько 80 млн грн.

Нагадаємо, що в травні 2019 ДТЕК Одеські електромережі (у минулому – Одесаобленерго) став частиною ДТЕК. Тоді ДТЕК Мережі проаналізував стан і розробив стратегічний план розвитку інфраструктури електромереж Одеського регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТЕК надав доступ до безплатних курсів з енергоефективності на онлайн-платформі energyschool.org.ua.