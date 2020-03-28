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28 березня • оновлено в 12:43
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ДТЕК Енерго готує компромісний варіант виплати купона по облігаціях і відсотків по кредиту

1.1т
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ДТЕК Енерго в рамках заходів по мінімізації негативних економічних наслідків кризи призупиняє виплати купона за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу і готує компромісний варіант виплат. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

У зв'язку з введенням урядом з 25 березня надзвичайної ситуації в країні, компанія ДТЕК підготувала план кризового реагування, який включає заходи по мінімізації негативних економічних наслідків, викликаних пандемією коронавируса, для забезпечення роботи підприємств, захисту здоров'я працівників, збереження безперервності виробничих процесів в умовах надзвичайної ситуації .

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Дмитра Сахарука, компанія ДТЕК Енерго повинна негайно вжити всіх необхідних заходів для максимальної концентрації ресурсів і гарантувати безперервність виробничих процесів, які забезпечать українців світлом і теплом в період карантину.

У зв'язку з цим ДТЕК Енерго розробляє Пропозицію щодо запровадження "standstill" і реструктуризації боргу по відношенню до випуску єврооблігацій і звернулася до власників єврооблігацій і банківського боргу з проханням підтримати компанію в цьому складному рішенні.

"Сьогодні критично важливо об'єднувати зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19", - підкреслили в ДТЕК Енерго.

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Місце
Україна
Тег
ДТЕК
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