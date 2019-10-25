Дружба скасовується: Німеччина жорстко відшила Росію через Україну

У Німеччині Бундестаг відмовився знімати санкції з Росії. Пропозиція надійшла від проросійських партій "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві".

Про це повідомляє РІА Новини. Політики пропонували не продовжувати антиросійські санкції і вести політику кооперації з Росією. В результаті голосування проти зняття санкцій з Москви і зміни політики виступило 535 депутатів, підтримали ідею лише 75.

Під час засідання політики запевнили, що стратегія умиротворення по відношенню до Росії не принесла позитивних результатів.

Нагадаємо, раніше представники вищезгаданих політичних сил не раз відвідували анексований РФ Крим.

Санкції проти Росії Чорноморська телерадіокомпанія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині жовтня в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації. Як стало відомо, позиція парламентарів не відрізняється від позиції європейських міністрів. У них є розуміння того, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а й усій Європі.

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