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25 жовтня • оновлено в 06:18
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Дружба скасовується: Німеччина жорстко відшила Росію через Україну

1.3т Читати матеріал російською

У Німеччині Бундестаг відмовився знімати санкції з Росії. Пропозиція надійшла від проросійських партій "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві".

Про це повідомляє РІА Новини. Політики пропонували не продовжувати антиросійські санкції і вести політику кооперації з Росією. В результаті голосування проти зняття санкцій з Москви і зміни політики виступило 535 депутатів, підтримали ідею лише 75.

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Під час засідання політики запевнили, що стратегія умиротворення по відношенню до Росії не принесла позитивних результатів.

Нагадаємо, раніше представники вищезгаданих політичних сил не раз відвідували анексований РФ Крим.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Чорноморська телерадіокомпанія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині жовтня в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації. Як стало відомо, позиція парламентарів не відрізняється від позиції європейських міністрів. У них є розуміння того, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а й усій Європі.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
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