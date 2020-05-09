Друга Прип'ять: з'явилися показові фото життя Луганська
Український Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.
Свіжі фотографії з доказами цього опублікував блогер Максим Мирович. За його словами, сучасний Луганськ є мертве місто-антиутопію, в якому можна знімати чергові випуски фільму "Чорнобиль" або "Я легенда".
"Втім, знімати буде проблематично, тому що будь-яку людину з камерою" служби безпеки ЛНР "можуть відправити" на підвал " – нинішній Луганськ повернувся назад в СРСР, прямо в 1937 рік", – пояснив він.
За його словами, ці знімки надіслали його товариші, які недавно побували в окупованому обласному центрі.
1. Підприємства та транспорт
До російсько-української війни Луганськ мав кілька досить непоганих заводів – які нехай і не були понад-успішними, але якось зводили кінці з кінцями – випускали і реалізовували продукцію, давали робочі місця і платили зарплату. Починаючи з 2014 року більшість луганський підприємств почали закриватися – а багато заводів почали просто пиляти і відвозити в сторону Росії.
На фото – луганський завод імені Леніна, вже колишній – в даний час завод пиляють на метал, в тому числі і по ночах.
Підприємства, що залишились у місті, продовжують працювати в "дикому" режимі, не дотримуючись жодних норм – вода в так званому Луганському морі зараз виглядає ось так – нерідко в ній плаває дохла риба, і можна тільки здогадуватися, що зараз зливають у ці води.
Міська інфраструктура поступово вмирає – маршрутки, один з основних видів луганського міського транспорту, зараз більше нагадують транспорт з постапокаліптичного роману –- машини не ремонтувалися і, здається, не милися з 2014 року.
Обдерта гумова підлога луганської маршрутки.
Сидіння маршрутки, відремонтовані за допомогою обривків поліетиленових пакетів.
Вікно в тій же маршрутці.
А це щось на зразок фіксатора дверей, зробленого з іржавого куточка, обривка дроту і поліна.
2. Луганська лікарня-привид
Напевно, найбільш моторошне враження з усього фоторепортажу справляє луганська лікарня номер п'ять, що знаходиться в кварталі Дружби. До 2014 року тут лікували людей, але після "перемоги ЛНР" лікарню закрили, і вже кілька років будівля стоїть порожньою і поступово грабується місцевими.
Лікарня і її околиці нагадують місто Прип'ять, залишене в 1986 році. Тут дійсно можна знімати постапокаліпсіс про Чорнобиль – тим більше що проект луганської лікарні є точною копією прип'ятської МСЧ-126. Навіть двері ідентичні.
Колись при "фашистській Україні" лікарня була процвітаючим підприємством, де навіть були приватні кабінети лікарів. В "звільненому ЛНР" Луганську з вибитих дверей кабінетів смердить сечею, а під ногами лунає хрускіт вибитих шибок. Війна це мир, свобода це рабство, незнання – сила.
Вхідна група лікарні, колишній вестибюль. Все розграбовано і розтягнули.
Більшої подібності зі страшною прип'ятської лікарнею будівлі додає обдерта плитка – правда, в Прип'яті вона здебільшого обсипалася самостійно, а в Луганську "окуповані" плиткою стіни допомогли "звільнити" самі місцеві жителі.
Підвали. В аналогічних підвалах прип'ятської лікарні досі лежать каски і роби-боївки пожежних, просочені атомної пилом, а підвали луганської лікарні номер п'ять просто тихо заростають кущами. Цікаво, чи повернеться сюди коли-небудь життя?
3. Магазини
Голоду в Луганську немає, але асортимент магазинів все більше і більше нагадує СРСР – в який так мріяли повернутися деякі фанати "Новоросії", сталіністи, антизахідники і читачі книг про "попаданців". Сіль, цукор, макарони і сірники є скрізь, іноді бувають якісь овочі.
Полиці з сіллю, содою і мюслями. За старою радянською звичкою всього один вид товару укладають на цілу полицю, щоб полиці не здавалися порожніми.
Чого в окупованому Луганську багато, так це дешевого алкоголю– всілякої горілки, в тому числі ювілейної на честь Дня перемоги, кріплених вин, а також всіляких недорогих ігристих вин з Кримнаша. Все для народу.
Запити цю пишність можна газованими напоями.
Ковбасний відділ. Незважаючи на назву, косячи під білоруські продукти, ковбаса "Мінська" – місцева, вироблена на Луганському м'ясокомбінаті (абревіатура "ЛД", луганські делікатеси). Склад у місцевих ковбаси і сосісонов такий же, як в пізньому СРСР – з великою кількістю обгорткового паперу і барвників. Сосиски "Дитячі" (які по ідеї повинні бути найкращої якості) при варінні забарвлюють воду в рожевий колір і розпадаються, як целюлоза.
А ще в Луганську багато олії.
4. Двори. Здичавіння. Сучасна Прип'ять
А тепер давайте пройдемося і побачимо, як виглядають звичайні луганські двори. З минулого року тут не змінилося нічого – той же бруд і розруха.
У багатьох дворах можна зустріти стихійні гори сміття і гілок зі спиляних на дрова дерев.
А багато доріг і бордюрів за минулі з 2014 року шість років перетворилися буквально на руїни. Ніхто нічого не лагодить.
Один з луганських дворів. Колись робочий супермаркет "АТБ" давно закритий і перетворився на магазин-привид на зразок прип'ятських.
Смітник біля покинутого магазину. На баках часто клеять оголошення про скупку рогів, копит і інших продуктів чортової життєдіяльності.
Контейнер для будівельного сміття, який давно перетворився на звичайне звалище.
Смітники у дворах.
Смітники на вулицях.
Щось на кшталт колишнього стадіону, давно зарослого травою і посипаного горами сміття.
Крім загальної деградації інфраструктури, за минулі шість років Луганськ помітно здичавів в плані людських стосунків. У порядку речей стало відкрутити у автомобіля колеса.
Автомбілі, що стоять біля будинків з українськими номерами, обливають фарбою і ріжуть їм шини – деякі жителі Луганська всерйоз вважають, що в ж*пі, яка відбувається у Луганську, винна Україна. Питання про те, чому в звільненому від путінських загарбників Слов'янську йде нормальна мирне життя – валить таких товаришів в екзистенційний ступор.
А це під'їзд в тому ж будинку з десятками шприців – мабуть, товариші, що облили фарбою машину, роблять тут собі щеплення, щоб не дай бог не заразитися українством.
Без коментарів.
Помираючий Луганськ – відмінний приклад того, що відбувається з містами і країнами, які приходять "звільняти" незрозуміло хто і незрозуміло від чого. Таким, яким це місто було до війни, Луганськ не буде вже ніколи – місто на шляху перетворення на ще одну Прип'ять.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в східних областях України політики від партії "Опозиційна платформа – За життя" від свого імені роздають "агітаційні продуктові набори" – куплені за гроші бюджету.