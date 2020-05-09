Друга Прип'ять: з'явилися показові фото життя Луганська

Український Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.

Свіжі фотографії з доказами цього опублікував блогер Максим Мирович. За його словами, сучасний Луганськ є мертве місто-антиутопію, в якому можна знімати чергові випуски фільму "Чорнобиль" або "Я легенда".

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

"Втім, знімати буде проблематично, тому що будь-яку людину з камерою" служби безпеки ЛНР "можуть відправити" на підвал " – нинішній Луганськ повернувся назад в СРСР, прямо в 1937 рік", – пояснив він.

За його словами, ці знімки надіслали його товариші, які недавно побували в окупованому обласному центрі.

1. Підприємства та транспорт

До російсько-української війни Луганськ мав кілька досить непоганих заводів – які нехай і не були понад-успішними, але якось зводили кінці з кінцями – випускали і реалізовували продукцію, давали робочі місця і платили зарплату. Починаючи з 2014 року більшість луганський підприємств почали закриватися – а багато заводів почали просто пиляти і відвозити в сторону Росії.

На фото – луганський завод імені Леніна, вже колишній – в даний час завод пиляють на метал, в тому числі і по ночах.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Підприємства, що залишились у місті, продовжують працювати в "дикому" режимі, не дотримуючись жодних норм – вода в так званому Луганському морі зараз виглядає ось так – нерідко в ній плаває дохла риба, і можна тільки здогадуватися, що зараз зливають у ці води.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Міська інфраструктура поступово вмирає – маршрутки, один з основних видів луганського міського транспорту, зараз більше нагадують транспорт з постапокаліптичного роману –- машини не ремонтувалися і, здається, не милися з 2014 року.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Обдерта гумова підлога луганської маршрутки.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Сидіння маршрутки, відремонтовані за допомогою обривків поліетиленових пакетів.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Вікно в тій же маршрутці.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

А це щось на зразок фіксатора дверей, зробленого з іржавого куточка, обривка дроту і поліна.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

2. Луганська лікарня-привид

Напевно, найбільш моторошне враження з усього фоторепортажу справляє луганська лікарня номер п'ять, що знаходиться в кварталі Дружби. До 2014 року тут лікували людей, але після "перемоги ЛНР" лікарню закрили, і вже кілька років будівля стоїть порожньою і поступово грабується місцевими.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Лікарня і її околиці нагадують місто Прип'ять, залишене в 1986 році. Тут дійсно можна знімати постапокаліпсіс про Чорнобиль – тим більше що проект луганської лікарні є точною копією прип'ятської МСЧ-126. Навіть двері ідентичні.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Колись при "фашистській Україні" лікарня була процвітаючим підприємством, де навіть були приватні кабінети лікарів. В "звільненому ЛНР" Луганську з вибитих дверей кабінетів смердить сечею, а під ногами лунає хрускіт вибитих шибок. Війна це мир, свобода це рабство, незнання – сила.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Вхідна група лікарні, колишній вестибюль. Все розграбовано і розтягнули.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Більшої подібності зі страшною прип'ятської лікарнею будівлі додає обдерта плитка – правда, в Прип'яті вона здебільшого обсипалася самостійно, а в Луганську "окуповані" плиткою стіни допомогли "звільнити" самі місцеві жителі.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Підвали. В аналогічних підвалах прип'ятської лікарні досі лежать каски і роби-боївки пожежних, просочені атомної пилом, а підвали луганської лікарні номер п'ять просто тихо заростають кущами. Цікаво, чи повернеться сюди коли-небудь життя?

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

3. Магазини

Голоду в Луганську немає, але асортимент магазинів все більше і більше нагадує СРСР – в який так мріяли повернутися деякі фанати "Новоросії", сталіністи, антизахідники і читачі книг про "попаданців". Сіль, цукор, макарони і сірники є скрізь, іноді бувають якісь овочі.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Полиці з сіллю, содою і мюслями. За старою радянською звичкою всього один вид товару укладають на цілу полицю, щоб полиці не здавалися порожніми.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Чого в окупованому Луганську багато, так це дешевого алкоголю– всілякої горілки, в тому числі ювілейної на честь Дня перемоги, кріплених вин, а також всіляких недорогих ігристих вин з Кримнаша. Все для народу.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Запити цю пишність можна газованими напоями.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Ковбасний відділ. Незважаючи на назву, косячи під білоруські продукти, ковбаса "Мінська" – місцева, вироблена на Луганському м'ясокомбінаті (абревіатура "ЛД", луганські делікатеси). Склад у місцевих ковбаси і сосісонов такий же, як в пізньому СРСР – з великою кількістю обгорткового паперу і барвників. Сосиски "Дитячі" (які по ідеї повинні бути найкращої якості) при варінні забарвлюють воду в рожевий колір і розпадаються, як целюлоза.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

А ще в Луганську багато олії.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

4. Двори. Здичавіння. Сучасна Прип'ять

А тепер давайте пройдемося і побачимо, як виглядають звичайні луганські двори. З минулого року тут не змінилося нічого – той же бруд і розруха.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

У багатьох дворах можна зустріти стихійні гори сміття і гілок зі спиляних на дрова дерев.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

А багато доріг і бордюрів за минулі з 2014 року шість років перетворилися буквально на руїни. Ніхто нічого не лагодить.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Один з луганських дворів. Колись робочий супермаркет "АТБ" давно закритий і перетворився на магазин-привид на зразок прип'ятських.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Смітник біля покинутого магазину. На баках часто клеять оголошення про скупку рогів, копит і інших продуктів чортової життєдіяльності.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Контейнер для будівельного сміття, який давно перетворився на звичайне звалище.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Смітники у дворах.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Смітники на вулицях.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Щось на кшталт колишнього стадіону, давно зарослого травою і посипаного горами сміття.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Крім загальної деградації інфраструктури, за минулі шість років Луганськ помітно здичавів в плані людських стосунків. У порядку речей стало відкрутити у автомобіля колеса.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Автомбілі, що стоять біля будинків з українськими номерами, обливають фарбою і ріжуть їм шини – деякі жителі Луганська всерйоз вважають, що в ж*пі, яка відбувається у Луганську, винна Україна. Питання про те, чому в звільненому від путінських загарбників Слов'янську йде нормальна мирне життя – валить таких товаришів в екзистенційний ступор.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

А це під'їзд в тому ж будинку з десятками шприців – мабуть, товариші, що облили фарбою машину, роблять тут собі щеплення, щоб не дай бог не заразитися українством.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Без коментарів.

Реалії сучасного Луганська Максим Мирович

Помираючий Луганськ – відмінний приклад того, що відбувається з містами і країнами, які приходять "звільняти" незрозуміло хто і незрозуміло від чого. Таким, яким це місто було до війни, Луганськ не буде вже ніколи – місто на шляху перетворення на ще одну Прип'ять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в східних областях України політики від партії "Опозиційна платформа – За життя" від свого імені роздають "агітаційні продуктові набори" – куплені за гроші бюджету.

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