Друг Путіна втратив $7,5 млрд через санкції США: олігарх подав до суду

Юристи наближеного до президента РФ Володимира Путіна мільярдера Олега Дерипаски вперше розкрили в суді активи бізнесмена, заморожені в США через санкції. Сам підприємець заявив, що втратив $ 7,5 млрд.

Як повідомляє Forbеs, юристи назвали, яке майно російського мілліардепа виявилося заблоковано. Йдеться про зареєстровану в штаті Делавер компанію Basic Element Inc., випливає з документів. Підприємство мало банківські рахунки, в тому числі в американському банку Wells Fargo, і володіла правами оренди на нерухомість, вказується в документах.

Юристи Дерипаски в американському суді намагаються виключити свого клієнта з списку санкцій. Через санкції Мінфіну США рахунки Basic Element Inc. в Wells Fargo були заблоковані, провайдер корпоративних реєстраційних послуг припинив з нею стосунки і компанія, в якій не залишилося жодного співробітника, фактично припинила працювати.

Олег Дерипаска DP.ru

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За власною оцінкою Дерипаски, санкції обійшлися йому в $ 7,5 млрд - настільки (приблизно на 81%) впала вартість його активів після введення обмежень. За підрахунками Forbes, за рік після введення санкцій статки бізнесмена скоротилося на меншу суму - на $ 3,1 млрд, до $ 3,6 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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