Друг Путіна постраждав через санкції: названо розмір збитків

Англійський суд дозволив британському банку Cynergy заморозити виплату відсотків на суму 3,6 млн фунтів за кредитом, отриманим від компанії російського олігарха Віктора Вексельберга..

Причина – санкції США проти Росії. Експерти назвали це рішення важливим прецедентом. Про це пише РБК.

"Кіпрська структура російського мільярдера Віктора Вексельберга через американські санкції проти нього не може отримати відсотки за позикою, яку вона надала британському банку Cynergy ще до введення санкцій. Інформація про це стала відома з рішення Високого суду Англії та Уельсу, опублікованого 12 вересня", – повідомляє видання.

Олігарх Вексельберг наближений до Путіна РИА Новости

Рішення суду, зазначається у матеріалі, є важливим прецедентом, який небезпечний для російських бізнесменів і компаній, які вже під санкціями.

"Британський суд визнав, що інститут вторинних санкцій США (ризик застосування американських санкцій проти зарубіжних осіб за угоди з "токсичними" росіянами) фактично звільняє іноземного позичальника від відповідальності за неплатежі на адресу підсанкційної особи", – йдеться у матеріалі.

Йдеться про кредит у 30 млн фунтів, який компанія Вексельберга Lamesa дала британському банку.Cynergy ще до введення санкцій. Пізніше Вексельберга внесли у чорний список американського Мінфіну. Згідно із законом, якщо будь-який іноземний банк перераховуватиме на користь Вексельберга значні суми, його можуть позбавити доступу до американської фінансової системи.

Станом на вересень 2019 року, пише РБК, банк має виплатити компанії Весельберга 3,6 млн фунтів. Однак суд, виходячи із санкцій щодо її власника, дозволив тимчасово відсотки не виплачувати.

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