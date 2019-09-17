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17 вересня • оновлено в 14:40
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Друг Путіна постраждав через санкції: названо розмір збитків

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Англійський суд дозволив британському банку Cynergy заморозити виплату відсотків на суму 3,6 млн фунтів за кредитом, отриманим від компанії російського олігарха Віктора Вексельберга..

Причина – санкції США проти Росії. Експерти назвали це рішення важливим прецедентом. Про це пише РБК.

"Кіпрська структура російського мільярдера Віктора Вексельберга через американські санкції проти нього не може отримати відсотки за позикою, яку вона надала британському банку Cynergy ще до введення санкцій. Інформація про це стала відома з рішення Високого суду Англії та Уельсу, опублікованого 12 вересня", – повідомляє видання.

Олігарх Вексельберг наближений до Путіна

Олігарх Вексельберг наближений до Путіна

РИА Новости

Рішення суду, зазначається у матеріалі, є важливим прецедентом, який небезпечний для російських бізнесменів і компаній, які вже під санкціями.

"Британський суд визнав, що інститут вторинних санкцій США (ризик застосування американських санкцій проти зарубіжних осіб за угоди з "токсичними" росіянами) фактично звільняє іноземного позичальника від відповідальності за неплатежі на адресу підсанкційної особи", – йдеться у матеріалі.

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Йдеться про кредит у 30 млн фунтів, який компанія Вексельберга Lamesa дала британському банку.Cynergy ще до введення санкцій. Пізніше Вексельберга внесли у чорний список американського Мінфіну. Згідно із законом, якщо будь-який іноземний банк перераховуватиме на користь Вексельберга значні суми, його можуть позбавити доступу до американської фінансової системи.

Станом на вересень 2019 року, пише РБК, банк має виплатити компанії Весельберга 3,6 млн фунтів. Однак суд, виходячи із санкцій щодо її власника, дозволив тимчасово відсотки не виплачувати.

Друг Путіна постраждав через санкції: названо розмір збитків

Як повідомляв OBOZREVATEL, Словаччина підтримала продовження санкцій проти Росії, введених через агресію на території України.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Вашингтон не лякати Москву новими санкціями. Так російські дипломати відреагували на загрозу США ввести додаткові санкції проти РФ за покупку нафти у Венесуели.

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Росії, вони діятимуть до 15 березня 2020 року. Йдеться про покарання за підрив територіальної цілісності і загрозу незалежності України.

Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися при введенні санкцій.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Англія
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Судя по статьям Обоза, у Путина пол мира друзей))
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70rus xxx
70rus xxx
Lisitsin Vitalii, и кумовьев тоже.
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70rus xxx
70rus xxx
Как я переживаю за Ваксельберга,даже аппетит пропал.Украинцы,если вам так жалко его,скиньтесь СМСками.
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70rus xxx
70rus xxx
Борисс Робот, спасибо.Я отччень рад
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, а как Ваксельберг переживает за тебя...
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