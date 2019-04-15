Друг Путіна побудує найбільший у США завод

Російська компанія "Русал" бізнесмена Олега Дерипаски побудує завод із виробництва алюмінієвого прокату для автомобільної промисловості в американському штаті Кентуккі.

Відповідне підприємство буде організовано спільно з американським виробником алюмінієвих сплавів Braidy Industries, йдеться на сайті російської фірми.

За угодою сторін компанія близького до президента Росії Володимира Путіна олігарха отримає 40% у проекті. Водночас обсяг інвестицій у повідомленні не розкривається.

Запуск нового заводу в США запланований на 2020 рік. Потужність підприємства становитиме 500 тисяч тонн стрічки гарячого прокату і 300 тисяч тонн готової продукції холодного прокату в рік.

Після підписання договору про наміри "Русал" і Braidy Industries планують залучення коштів на фінансових ринках.

Російська компанія планує поставляти алюміній для нового прокатного заводу в США з Тайшетського алюмінієвого заводу, будівництво якого зараз ведеться у Сибіру.

Представники Braidy підкреслюють, що подібних заводів в країні не будували більше 30 років. Підприємство стане найбільшим з випуску прокатного алюмінію у США.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американських санкцій.

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