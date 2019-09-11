Драконівські штрафи і позбавлення прав: що Рада приготувала для водіїв і перевізників

Україна втрачає мільярди гривень щороку через неправильну експлуатацію доріг. Вантажівки та автобуси перевантажують, дорожнє полотно руйнується і з бюджету знову доводиться витрачати гроші на ремонтні роботи.

Верховна Рада 11 вересня у першому читанні ухвалила законопроєкт "Слуги народу", який за задумом має хоча б частково вирішити проблему. Вводяться величезні штрафи – до 34 тисяч гривень, а фіксація відбуватиметься автоматично завдяки спеціальним комплексам.

Про те, як і хто слідкуватиме за дорогами згідно з новим законопроєктом – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що у документі?

П'ять основних норм законопроєкту:

вводиться система автоматичних штрафів за порушення норм стосовно габаритів авто;

чим сильніше порушили норму, тим більше доведеться платити;

водій автобуса або фури, який відмовиться виконувати вимоги влади, ризикує на час позбутися прав;

перевірятимуть вагу автомобіля автоматичні комплекси, машину порушника сфотографують, а потім за допомогою номерного знака власника знайдуть і покарають;

гроші на купівлю комплексів виділятиме місцева влада, також чиновники зможуть скористатися допомогою Світового банку.

Економлять тисячі, а завдають збитків на мільярди

"Давайте будемо говорити відверто, поки не приберемо з доріг фури по 200 тонн (норма 40 тонн) доріг не буде", – заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександра Скічко. Як приклад парламентарі навели конкретні випадки: у порт приїхала фура вагою 180 тонн і розчавила ваги, на дорозі зупинили авто з вантажем вагою понад 200 тонн. У більшості європейських країн така ситуація практично неможлива. Якщо перевізник вирішив заощадити і замість чотирьох автомобілів використовує один, йому загрожують драконівські штрафи і навіть позбавлення ліцензії.

В Україні ж технічної можливості перевірити всіх немає. Як експеримент у 2014 році на автомобільній дорозі Київ-Чоп (у напрямку руху Житомир-Київ) встановили пункт автоматичного зважування. Виявилося, що 29,5% (тобто майже кожен третій вантажний автомобіль) порушує чинні норми.

"Конструкції доріг не в змозі витримувати навантаження, що виникають під час руху вантажних транспортних засобів. 97% автомобільних доріг втратили тримальну здатність, дорожнє покриття має істотні деформації і руйнування, штучні споруди перебувають в аварійному стані", – йдеться у пояснювальній записці.

Всього в країні – 34 переносних вагових комплекси. Вони здатні перевірити лише 270 тис. авто на рік (1% від загальної кількості). Законопроєкт дозволить автоматичну фіксацію порушення. А це може скоротити час на перевірку та покарання.

Як каратимуть

Незначне порушення (до 5%), законодавці пропонують прощати. Тобто за "зайві" дві тонни платити не доведеться. При цьому істотніше порушення може боляче вдарити по кишені.

Порушення від 5 до 10% – штраф на 8,5 тис. грн;

від 10 до 20% – штраф на 17 тис. грн;

від 20% – штраф на 34 тис. грн.

Якщо ж, наприклад, поліцейський спробував зупинити фуру, а водій проігнорував вимогу – його на 3-6 місяців можуть позбавити прав і оштрафувати на 3,4 тис. грн.

Якщо порушення зафіксували автоматично, чиновники можуть отримати інформацію про водія з реєстру транспортних засобів. Штраф можуть виписати без відома порушника. "Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності", – йдеться у документі.

Постанова має надійти рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо ніхто документ не отримав, то звіт вестимуть із того моменту, як лист повернеться до адресата.

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