Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Драконівські штрафи і позбавлення прав: що Рада приготувала для водіїв і перевізників

10.5т Читати матеріал російською

Україна втрачає мільярди гривень щороку через неправильну експлуатацію доріг. Вантажівки та автобуси перевантажують, дорожнє полотно руйнується і з бюджету знову доводиться витрачати гроші на ремонтні роботи.

Верховна Рада 11 вересня у першому читанні ухвалила законопроєкт "Слуги народу", який за задумом має хоча б частково вирішити проблему. Вводяться величезні штрафи – до 34 тисяч гривень, а фіксація відбуватиметься автоматично завдяки спеціальним комплексам.

Про те, як і хто слідкуватиме за дорогами згідно з новим законопроєктом – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що у документі?

П'ять основних норм законопроєкту:

  • вводиться система автоматичних штрафів за порушення норм стосовно габаритів авто;

  • чим сильніше порушили норму, тим більше доведеться платити;

  • водій автобуса або фури, який відмовиться виконувати вимоги влади, ризикує на час позбутися прав;

  • перевірятимуть вагу автомобіля автоматичні комплекси, машину порушника сфотографують, а потім за допомогою номерного знака власника знайдуть і покарають;

  • гроші на купівлю комплексів виділятиме місцева влада, також чиновники зможуть скористатися допомогою Світового банку.

Економлять тисячі, а завдають збитків на мільярди

"Давайте будемо говорити відверто, поки не приберемо з доріг фури по 200 тонн (норма 40 тонн) доріг не буде", – заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександра Скічко. Як приклад парламентарі навели конкретні випадки: у порт приїхала фура вагою 180 тонн і розчавила ваги, на дорозі зупинили авто з вантажем вагою понад 200 тонн. У більшості європейських країн така ситуація практично неможлива. Якщо перевізник вирішив заощадити і замість чотирьох автомобілів використовує один, йому загрожують драконівські штрафи і навіть позбавлення ліцензії.

Штрафи і позбавлення прав: як в Україні будуть боротися з "важкими" авто

Новини
Авто перекинуло на бік: під Києвом у ДТП постраждала маленька дитина. Фото і відео

В Україні ж технічної можливості перевірити всіх немає. Як експеримент у 2014 році на автомобільній дорозі Київ-Чоп (у напрямку руху Житомир-Київ) встановили пункт автоматичного зважування. Виявилося, що 29,5% (тобто майже кожен третій вантажний автомобіль) порушує чинні норми.

"Конструкції доріг не в змозі витримувати навантаження, що виникають під час руху вантажних транспортних засобів. 97% автомобільних доріг втратили тримальну здатність, дорожнє покриття має істотні деформації і руйнування, штучні споруди перебувають в аварійному стані", – йдеться у пояснювальній записці.

Всього в країні – 34 переносних вагових комплекси. Вони здатні перевірити лише 270 тис. авто на рік (1% від загальної кількості). Законопроєкт дозволить автоматичну фіксацію порушення. А це може скоротити час на перевірку та покарання.

Як каратимуть

Незначне порушення (до 5%), законодавці пропонують прощати. Тобто за "зайві" дві тонни платити не доведеться. При цьому істотніше порушення може боляче вдарити по кишені.

  • Порушення від 5 до 10% – штраф на 8,5 тис. грн;

  • від 10 до 20% – штраф на 17 тис. грн;

  • від 20% – штраф на 34 тис. грн.

Якщо ж, наприклад, поліцейський спробував зупинити фуру, а водій проігнорував вимогу – його на 3-6 місяців можуть позбавити прав і оштрафувати на 3,4 тис. грн.

Якщо порушення зафіксували автоматично, чиновники можуть отримати інформацію про водія з реєстру транспортних засобів. Штраф можуть виписати без відома порушника. "Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності", – йдеться у документі.

Постанова має надійти рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо ніхто документ не отримав, то звіт вестимуть із того моменту, як лист повернеться до адресата.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
штрафы
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
3
Смішно
30
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сокол Николай
Сокол Николай
Пока при осуществлении весового контроля большегрузных автомобилей на автодорогах будет присутствовать человеческий фактор дорог в Украине не будет. Являюсь свидетелем того, как у фермера при норме 23-24 тонны зерна в один автомобиль пшеницы, грузоперевозчик загружал 40 и более тонн. На вопрос к водителям, как они проезжают весовой контроль, который находится на пути их следования, ответ банально прост - их хозяин (собственник ) машин просто платит откуп за каждую единицу автотранспорта и грузи сколько хочешь... А автомобилей проезжает за день сотни... Сколь же эти твари собирают денег ? Это все осуществляется под крышей полицейских патрулей и местной власти. Денежные ручейки превращаются в ручьи и реки, которые текут на самый верх и об этом знают все... Отрубили голову в Украине одной гидре (ГАИ) - ту же появилась ещё и не одна... Не было дорог в стране и не будет, только при этом появилась дополнительная кормушка, золотое дно для тех, кто имеет хоть малейшее отношение к этому... Но при этом все клянут власть за плохие дороги и тому подобное... Это настоящие враги государства, иначе не назовёшь. А ведь в стране идёт война. Их бы, да по закону военного времени...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
200 тонн?що за Белаз такий?? Потрібний закон звісно, якщо таке їзде по шляхам
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
70rus xxx
70rus xxx
переходим на Таврию.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel