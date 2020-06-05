Тютюновий бізнес "слуги" Холодова досі не перевірили: ЗМІ повідомили про фальшиві чеки

У Державній податковій службі за пів року не відповіли, чи перевіряли вони тютюнові кіоски в Києві, у яких продавали цигарки за чеками з ознаками підробки.

Йдеться про кіоски, що пов'язані з народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Холодовим, повідомив сайт "Радіо Свобода".

Кіоски, які пов'язують із Холодовим

Зокрема, журналісти виявили, що компанії "Віктрум" та "Інтертабако", які продавали цигарки в кіосках, пов'язаних із родиною Андрія Холодова, не використовували касові апарати. А чеки, видані на продукцію, не відображаються на сайті ДФС у системі "Пошук фіскального чека".

"Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону", – зазначали автори розслідування.

Із проханнями перевірити ці чеки на справжність журналісти звернулися до Головного управління ДФС у Києві в листопаді 2019 року, але податківці не відповіли по суті, лише попросили більше часу на підготовку.

Холодов продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі тютюновими виробами. Втім, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

"Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")", – йшлося в розслідуванні.

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана "іншому власнику" ще 2018-го, проте на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповів.

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