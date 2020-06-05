Тютюновий бізнес "слуги" Холодова досі не перевірили: ЗМІ повідомили про фальшиві чеки

Андрій Довгань Ринки та компанії 12:23, 5.06.2020 Оновлено: 13:41, 5.06.2020

У Державній податковій службі за пів року не відповіли, чи перевіряли вони тютюнові кіоски в Києві, у яких продавали цигарки за чеками з ознаками підробки.

Йдеться про кіоски, що пов'язані з народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Холодовим, повідомив сайт "Радіо Свобода".

Кіоски, які пов'язують із Холодовим

Зокрема, журналісти виявили, що компанії "Віктрум" та "Інтертабако", які продавали цигарки в кіосках, пов'язаних із родиною Андрія Холодова, не використовували касові апарати. А чеки, видані на продукцію, не відображаються на сайті ДФС у системі "Пошук фіскального чека".

"Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону", – зазначали автори розслідування.

Із проханнями перевірити ці чеки на справжність журналісти звернулися до Головного управління ДФС у Києві в листопаді 2019 року, але податківці не відповіли по суті, лише попросили більше часу на підготовку.

Холодов продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі тютюновими виробами. Втім, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

"Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")", – йшлося в розслідуванні.

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана "іншому власнику" ще 2018-го, проте на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

  • Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" 2012 року. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони володіють ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

  • Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

  • Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього та ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

  • За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" та керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

  • Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.

  • Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має стосунок до нардепа від "Слуги народу Андрія Холодова, відкривалося кримінальне провадження за несплату податків.

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