Головна Новини
14 листопада • оновлено в 17:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

ДП "Сіменс Україна" здійснила будівництво підстанції збору потужності на Покровській СЕС

Читати матеріал російською

Сіменс Україна здійснила постачання обладнання та будівництво підстанції збору потужності для нової сонячної електростанції – Покровської. Будівництво СЕС потужністю 240 МВт (АС) стало значним внеском у зміцнення енергетичної незалежності України.

ДП "Сіменс Україна" здійснила будівництво підстанції збору потужності на Покровській СЕС

Більша частина інвестицій у виробництво електроенергії в світі припадає на сектор відновлюваної енергетики. Використання поновлюваних ресурсів (сили вітру, води і сонячного випромінювання) дозволяє поліпшити баланс навколишнього середовища і скоротити використання традиційних видів палива. В реаліях України розвиток ВДЕ – стратегічне завдання, оскільки держава залежить від імпорту енергоресурсів. Згідно з Енергетичною стратегією України, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі має збільшитися до 11% до 2020 року і 25% до 2035 року для зміцнення енергетичної безпеки та незалежності країни.

"Для Сіменс Україна це дуже важливий і відповідальний проект не тільки з точки зору стислих термінів реалізації. Підстанція була побудована за рекордні шість місяців. Всі роботи були проведені під ключ, починаючи від проектування, постачання і монтажу електрообладнання, пусконалагоджувальних робіт та введення об'єкта в експлуатацію ", — зазначив начальник відділу середньої напруги Сіменс Дмитро Резніченко.

Показово, що впровадження АСУТП (автоматичних систем управління технологічними процесами) було виконано фахівцями інженерного центру Сіменс Україна.

ДП "Сіменс Україна" здійснила будівництво підстанції збору потужності на Покровській СЕС

В цілому відпуск "зеленої" електроенергії Покровської СЕС складе близько 400 млн КВтг щорічно. Це забезпечить енергоспоживання десятків тисяч домогосподарств. Екологічний ефект від роботи СЕС буде полягати в щорічному скороченні викидів вуглекислого газу в атмосферу на 425 тис. тон.

"Країні потрібні власні енергоносії для забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки. Покровська сонячна електростанція стала одним з найбільших генеруючих об'єктів сонячної енергетики в Україні. Ми раді взяти участь в цьому проекті, адже таким чином змогли зробити свій внесок у стійкий розвиток енергосистеми країни та екологічно чистої генерації. бізнес Сіменс — це в першу чергу бізнес на благо суспільства ", — зазначив генеральний директор компанії Мачей Зелінський.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Только забыли написать, что ночью ничего эта станция не вырабатывает, тариф э/э который они вырабатывают в десятки раз дороже, и зимой от этой станции толку нет - кто панели от снега расчищает и какой зимой световой день по продолжительности и яркости солнца, если оно все время за тучами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги