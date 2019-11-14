ДП "Сіменс Україна" здійснила будівництво підстанції збору потужності на Покровській СЕС

Сіменс Україна здійснила постачання обладнання та будівництво підстанції збору потужності для нової сонячної електростанції – Покровської. Будівництво СЕС потужністю 240 МВт (АС) стало значним внеском у зміцнення енергетичної незалежності України.

Більша частина інвестицій у виробництво електроенергії в світі припадає на сектор відновлюваної енергетики. Використання поновлюваних ресурсів (сили вітру, води і сонячного випромінювання) дозволяє поліпшити баланс навколишнього середовища і скоротити використання традиційних видів палива. В реаліях України розвиток ВДЕ – стратегічне завдання, оскільки держава залежить від імпорту енергоресурсів. Згідно з Енергетичною стратегією України, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі має збільшитися до 11% до 2020 року і 25% до 2035 року для зміцнення енергетичної безпеки та незалежності країни.

"Для Сіменс Україна це дуже важливий і відповідальний проект не тільки з точки зору стислих термінів реалізації. Підстанція була побудована за рекордні шість місяців. Всі роботи були проведені під ключ, починаючи від проектування, постачання і монтажу електрообладнання, пусконалагоджувальних робіт та введення об'єкта в експлуатацію ", — зазначив начальник відділу середньої напруги Сіменс Дмитро Резніченко.

Показово, що впровадження АСУТП (автоматичних систем управління технологічними процесами) було виконано фахівцями інженерного центру Сіменс Україна.

В цілому відпуск "зеленої" електроенергії Покровської СЕС складе близько 400 млн КВтг щорічно. Це забезпечить енергоспоживання десятків тисяч домогосподарств. Екологічний ефект від роботи СЕС буде полягати в щорічному скороченні викидів вуглекислого газу в атмосферу на 425 тис. тон.

"Країні потрібні власні енергоносії для забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки. Покровська сонячна електростанція стала одним з найбільших генеруючих об'єктів сонячної енергетики в Україні. Ми раді взяти участь в цьому проекті, адже таким чином змогли зробити свій внесок у стійкий розвиток енергосистеми країни та екологічно чистої генерації. бізнес Сіменс — це в першу чергу бізнес на благо суспільства ", — зазначив генеральний директор компанії Мачей Зелінський.

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