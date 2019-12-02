"Дозволю не погодитися": Зеленський жорстко відповів РФ через "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський допустив, що питання про новий контракт щодо транзиту російського газу в Європу буде обговорюватися в рамках зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.
При цьому він вказав, що переговори щодо газу не будуть пов'язані з проблемою війни на Донбасі. Про це глава держави сказав у інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza, передає "Інтерфакс - Україна".
Він зазначив, що російський газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на переговорах.
"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проєкт, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде опиратися цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", – вважає Зеленський.
Президент України зазначив, що під час телефонної розмови з ним президент РФ Володимир Путін взяв до уваги позицію України з питання транзиту газу.
"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не повинні бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядається в Нормандські форматі", – сказав Зеленський.
Зеленський висловився про "Північний потік-2"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
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