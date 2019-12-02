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2 грудня • оновлено в 11:11
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"Дозволю не погодитися": Зеленський жорстко відповів РФ через "Північний потік-2"

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Президент України Володимир Зеленський допустив, що питання про новий контракт щодо транзиту російського газу в Європу буде обговорюватися в рамках зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.

При цьому він вказав, що переговори щодо газу не будуть пов'язані з проблемою війни на Донбасі. Про це глава держави сказав у інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza, передає "Інтерфакс - Україна".

Він зазначив, що російський газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на переговорах.

"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проєкт, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде опиратися цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", – вважає Зеленський.

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Президент України зазначив, що під час телефонної розмови з ним президент РФ Володимир Путін взяв до уваги позицію України з питання транзиту газу.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не повинні бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядається в Нормандські форматі", – сказав Зеленський.

Зеленський висловився про "Північний потік-2"

Зеленський висловився про "Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Поставки газу в Україну Північний потік - 2
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
ВЫ ж там в своем куивском суде за монополию газпром засудили. Вот он и выполняет ваше антимонопольное законодательство. Вы побродите по рынку, поищите другого транзитёра)
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tosirova tossika
tosirova tossika
хуторскому атаману апосля встречи уже не до газа будет...будет гарант выпрашивать место в самолёте Путина ! при любом раскладе нацики его свергнут....вот тогда и начнётся кровавая баня в саложории ! ещё всем стадом будете мычать : Путин па-ма-ги !
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ахрессор! Я жёстко требую! Дай денюх, позяялууста, кушать хоцца...
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