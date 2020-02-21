Для того, щоб зробити роботу спиртової галузі України прозорою, Державній податковій службі довелося повністю замінити своїх представників на акцизних постах, ввести їх ротацію і встановити камери.

Але щоб повністю вивести галузь із тіні, ще потрібно приватизувати "Укрспирт". Про це керівник ДПС Сергій Верланов сказав в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, для керівництва компанії рішення держави боротися зі схеми стало несподіванкою. А співробітники спиртзаводів почали переживати, що можуть втратити роботу.

"Час показав, що дії і заходи, які ми почали втілювати після наради щодо спиртової галузі в Терноолі, привели до реального прогресу в цій області. Тому ми спостерігаємо зростання прибутку та обсягів реалізації спирту по ДП "Укрспирт", – сказав керівник податкової.

Спиртова галузь

Верланов зазначив, що ДПС замінила всіх своїх представників на акцизних постах, ввела їх ротацію і встановила камери. Також була введена практика спільного контролю разом з податковою міліцією та представниками від "Укрспирту".

"Попереду – приватизація "Укрспирту", щоб вивести галузь із тіні за допомогою ринкових методів, а не примусу і контролю. Податкова повністю підтримує цю позицію уряду і, починаючи з другого півріччя, готова співпрацювати з майбутніми приватними власниками спиртових заводів", – сказав Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий механізм для боротьби з мінімізаційні схемами при сплаті податку на додану вартість, а саме постанова №1165.

Раніше Верланов повідомив про результати відшкодування ПДВ в 2019 році. Платникам податків відшкодували 151,9 грн ПДВ.

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