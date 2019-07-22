В українських електричках штрафи для "зайців" збільшать в 30 разів

В "Укрзалізниці" збираються в 30 разів підняти штрафи для безквиткових пасажирів електричок - зі 110 грн до 3 тис. грн.

Про це сказав голова Південно-Західної залізниці Роман Веприцький, повідомляє "ЦТС". Залізничники вже готують пропозицію до Верховної Ради.

"Хочемо підвищити штрафи з поточних 110 грн до 3000 грн. Крім того, хочемо внести зміни в положення про штрафи. Зараз всі гроші отримує місцева влада, на території на якій був виписаний протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частина отримувала місцева влада, а частина – УЗ. Оплата піде на інфраструктуру", - пояснив Роман Веприцький.

Також для боротьби з безбілетниками на залізниці будуть встановлювати турнікети, огородження та зони очікування всередині станцій.

приміські електрички

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця літа зростуть штрафи за порушення Митного кодексу, подорожчають сигарети і долар. У матеріалі про те, що чекає українців в найближчі тижні.

А у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який встановлює штраф за сміття. Так, за недопалок або пакет, викинутий з вікна автомобіля, маршрутки, трамвая або тролейбуса – доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень.

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