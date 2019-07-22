Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В українських електричках штрафи для "зайців" збільшать в 30 разів

2.6т Читати матеріал російською

В "Укрзалізниці" збираються в 30 разів підняти штрафи для безквиткових пасажирів електричок - зі 110 грн до 3 тис. грн.

Про це сказав голова Південно-Західної залізниці Роман Веприцький, повідомляє "ЦТС". Залізничники вже готують пропозицію до Верховної Ради.

"Хочемо підвищити штрафи з поточних 110 грн до 3000 грн. Крім того, хочемо внести зміни в положення про штрафи. Зараз всі гроші отримує місцева влада, на території на якій був виписаний протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частина отримувала місцева влада, а частина – УЗ. Оплата піде на інфраструктуру", - пояснив Роман Веприцький.

Також для боротьби з безбілетниками на залізниці будуть встановлювати турнікети, огородження та зони очікування всередині станцій.

Новини
Новий закон для "євробляхерів" набув чинності: коли чекати на штрафи

приміські електрички

приміські електрички

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця літа зростуть штрафи за порушення Митного кодексу, подорожчають сигарети і долар. У матеріалі про те, що чекає українців в найближчі тижні.

А у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який встановлює штраф за сміття. Так, за недопалок або пакет, викинутий з вікна автомобіля, маршрутки, трамвая або тролейбуса – доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Зимин Юрий
Зимин Юрий
Цей дебіл Веприцький електричку хоч бачив?)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
та шо там мелочиться.делатей уж как в довоенной германии-вывели расстреляли.идиоты .3000грн.больше чем пенсия.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Мир Миру
Мир Миру
Треба ще розробити механізм оплати штрафів виключно через суд
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel