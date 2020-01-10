"Допомогли" на десятки мільйонів: НБУ викрили в підіграванні Сбербанку

Національний банк України запідозрили в тому, що його посадові особи допомогли російському Сбербанку і його клієнтам вивести з України понад $2,7 млн, 2,23 млн. євро і 80,97 млн. грн.

При цьому назад в Україну надійшов товар на суму лише $213 тис. Про це йдеться в рішенні Печерського суду Києва, повідомив Finbalance. Справою займається Київська місцева прокуратура №6.

"У червні-грудні 2015 року та лютому-березні 2017 9 клієнтів АТ "Сбербанк", за сприяння посадових осіб [Сбербанку], а також НБУ уклали 20 імпортних контрактів з нерезидентами, на підставі яких перераховано за кордон кошти в сумі понад $2,7 млн, 2,23 млн. євро і 80,97 млн. грн. у той час як товар надійшов тільки на суму $213 тис. Документи, які надавалися в АТ "Сбербанк", можливо, були підроблені", – сказано в судових матеріалах.

Також підозріло невигідна угоду було проведено у зворотному напрямку: з України за кордон вивезено товарів на $55,74 млн, а назад надійшло $112,78 тис. За даними слідства, це сталося в 2016-2017 роках за сприяння посадових осіб НБУ.

"В результаті валютна виручка в розмірі понад $47,55 млн не надійшла на рахунки суб'єктів господарювання", – сказано в матеріалах суду.

НБУ запідозрили в допомозі Сбербанку

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