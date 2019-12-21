Контракти з "Газпромом" підписано: розкрилася підлість бізнесу

Деякі українські компанії вже підписали прямі контракти з російським "Газпромом" на поставку газу з 1 січня 2020 року.

Про це з посиланням на інформацію від джерела повідомив "Інтерфакс-Україна". "У той же час співрозмовник агентства не уточнив їхні назви і можливі обсяги поставок", – йдеться в публікації.

Поставки газу в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу. "Мінімально гарантований обсяг транзиту газу в перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він на брифінгу в суботу, 21 грудня.

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