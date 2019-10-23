Домовилися про Донбас і Чорнобиль: Зеленський провів важливу зустріч в Японії

Представники України і Японії обговорили можливості співпраці держав. Йшлося про відновлення Донбасу, а також про подолання наслідків аварій на ЧАЕС та АЕС "Фукусіма-1".

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента за підсумком зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою парламентської асоціації дружби "Японія-Україна" Ейсуке Морі. Політики говорили про інфраструктурні проекти в Україні, а також взаємовигідну співпрацю у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони навколишнього середовища.

"Сьогодні нам потрібно модернізувати та об’єднати Україну. З цією метою наш парламент ухвалює багато законів. Наприклад, закон про концесію, адже нам треба відновити та модернізувати українську інфраструктуру: порти, залізницю, дороги, мости, дамби", – сказав Зеленський.

Ще одне загальне напрям – боротьба з наслідками ядерних надзвичайних ситуацій.

"Ми підтверджуємо свій намір продовжувати співпрацю з питань подолання наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1" шляхом взаємодії між нашими країнами у рамках так званого механізму "Фукусіма – Чорнобиль". Перспективний напрям діяльності – розробка та запровадження нових технологій утилізації радіоактивних відходів", – додав Зеленський.

Також український президент подякував Японії за фінансування реформ і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Високо цінуємо допомогу вашої країни для відновлення Донбасу і підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України. Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Японія уклали угоду про співпрацю з обміну фінансовою інформацією, а також в сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

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