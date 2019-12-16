Долучайтеся! ПриватБанк та Mastercard запустили збір коштів для важкохворих дітей

Понад 3 тисячі дітей змушені зустрічати Новий рік в лікарнях через важкі хвороби. ПриватБанк пропонує всім своїм клієнтам долучитися до збору коштів, який банк ініціював разом з Mastercard.

Акцію "Звичайне диво" дуже легко підтримати ‒ потрібно зареєструватись за посиланням і здійснювати покупки з картки Mastercard від ПриватБанку. З кожної транзакції одна гривня перераховується на благодійність. Також до кожної благодійної гривні ще по одній додають ПриватБанк та Mastercard.

Нагадаємо, що акція проводиться три роки поспіль. Минулого таким чином зібрали один мільйон і 12 тисяч гривень, додатково ПриватБанк перерахував майже 2,6 млн грн власних коштів для придбання медичного обладнання для всіх дитячих обласних лікарень України, яке було вручене перед Новим роком.

Збір коштів на благодійність ПриватБанк проводить постійно. Свій внесок можна зробити через термінал, банкомат, Приват24 або на сайті Благодійного фонду. Всі внески та витрати – на 100% прозорі. Основні напрямки благодійності – допомога важкохворим дітям, дитячим будинкам, бійцям, пораненим в АТО/ООС та захисникам на фронті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!