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Долару пророкують крах: як позначиться на Україні

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Світові аналітики передбачили майбутній крах долара, при цьому різке зниження американської валюти може вплинути на глобальну економіку, а це погано і для України.

Сильні коливання на валютних ринках можуть викликати проблеми у фінансовій системі, і при цьому вони не вигідні нікому – ні США, ні Україні, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Зокрема, падіння курсу може привести до розпродажу акцій і зростання цін на сировинні товари.

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Водночас аналітик Володимир Мазуренко вважає, що, якщо девальвація долара буде відбуватися плавно, то сильного впливу на українську економіку вона не зробить.

"Я б не поспішав говорити про якісь наслідки. Якщо буде світова криза (а це один з головних ризиків), так, ми сильно постраждаємо, тому що перебуваємо у відносно слабкій позиції", – зазначив Мазуренко.

"Якщо ж зниження курсу долара не матиме значного негативного впливу на ситуацію у світовій економіці, то нас це не торкнеться", – резюмував аналітик.

Долару пророкують крах: як позначиться на Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Автор, скромно умолчал о причине краха доллара, жаль очень интересно было бы почитать...
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