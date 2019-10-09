Долару прогнозують різкий обвал: чому інвестбанкіри очікують краху

Найбільші аналітичні центри та інвестори вже кілька років заявляють про майбутній крах долара. Мовляв, дефіцит американської валюти, монетарна політика США, накопичені дисбаланси і майбутня рецесія – все це призведе до потужного удару по "баксу".

Днями один із найбільших світових інвестиційних банків Saho опублікував звіт під назвою "Долар-вбивця", у якому спрогнозував великі труднощі для "американця".

Детальніше про те, чому ключові експерти очікують на девальвацію головної валюти світу – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Початок кінця: долар під загрозою

В економічній історії 2019 рік може залишитися як початок кінця найбільшого монітарного експерименту, впевнені у Saho. Глобальна рецесія вже на підході, а американській валюті загрожує крах.

Будь-яка економічна система має періоди зростання і спаду. У монетарній політиці також діють свої чіткі правила. Все працює злагоджено доти, доки ставки не стають занадто високими або занадто низькими. Наприклад, дві країни – Аргентина і Німеччина. Німці встановили собі дуже низькі ставки, а аргентинці – навпаки. За ідеєю гроші мають іти з Берліна до Буенос-Айреса. Але фактично відбувається навпаки.

Капітали розподіляються нерівномірно, а до цього ще додаються занадто дорогий долар і величезний борг США. Єдиний інструмент, який ще не використовували для утримання ситуації, вважають аналітики – девальвація американської валюти. Але тут є два великих питання: чи піде на це Федеральна резервна система (ФРС) США і чи є у неї достатня кількість інструментів для цього.

Високий курс долара – проблема сама собою. "Якщо долар росте надто сильно, напруга в системі збільшується: не тільки для експорту США, але і для ринків, що розвиваються, з їхньою високою залежністю від доларового фінансування та експортних машин", – зазначено у звіті.

Водночас президент Дональд Трамп, незважаючи на дуже стриману політику ФРС, виступає за більш низький курс долара. Щоправда, поки все, що він робить – намагається тиснути на незалежного регулятора. А це у вже сформованій системі противаг у США зробити дуже складно.

Шестирічний період "слабкого" долара закінчився рівно 11 років тому. І з того часу американська валюта подорожчала на цілих 22%. Глава відділу стратегії інвестбанку Пітер Гарнрі нагадує, що ймовірність масштабної рецесії найближчого року – до 40%. Поки "бакс" залишається стабільним найперше через досить високі темпи розвитку американської економіки.

"Є тільки одна річ, яка дійсно має значення у наші дні, і це глобальна ліквідність долара. Ми працюємо у світі, заснованому на доларах, тому ліквідність у доларах США є ключовим фактором світової економіки та фінансових ринків. З 2014 року світ зіткнувся зі структурною проблемою долара, його дефіциту на тлі політики посилення ФРС ", – зазначає глава відділу макроекономічного аналізу Saxo Bank Крістофер Дембік.

Все ж таки, вважають у Saho, Трамп може застосувати закон, ухвалений ще понад 80 років тому. Він дозволяє Білому дому розширити свої повноваження. За останній 15 років до такого інструменту американський уряд вдавався всього тричі.

У 2018-му американська валюта у порівнянні з "колегами" додала 8%. Але в поточному році позиції долара ослабли. М'яка монетарна політика Федеральної резервної системи забезпечила поштовх до девальвації. У "Морган Стенлі" випустили матеріал, у якому стверджується: "тенденція 2018-го розвернеться назад". І одна з основних причин – змінюється політика Штатів. Більше не буде підвищення відсоткових ставок (принаймні у поточному році).

А у більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув у бік заощаджень, і США у цій ситуації перебувають у вразливій позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій поводитимуться стриманіше, а от США зі своїм статусом найбільшого боржника у світі опиняться під ударом.

"Ми чекаємо на низку змін у глобальній економічній ситуації, які поруч із кількома негативними середньостроковими факторами вказують швидше на зниження, ніж на підвищення долара у 2019 році", – йдеться у макроекономічному прогнозі компанії Goldman Sachs.

Саме через високий дефіцит долар може подешевшати на 30%, зазначив інвестор Рей Даліо. "Ми повинні продати багато казначейських облігацій, і ми, як американці, не зможемо купити їх усі", – сказав він. "Федеральному резерву доведеться друкувати більше грошей, щоб заповнити дефіцит, доведеться монетизувати більше, і це призведе до знецінення вартості долара", – заявив мільярдер виданню Bloomberg.

Що буде з курсом долара в Україні

Незважаючи на очікуваний обвал, курс долара в Україні у жовтні перебуватиму у стабільному діапазоні, зазначають аналітики Forex Club. Так, курс гривні у жовтні коливатиметься у діапазоні 24–25 грн за долар, євро – 25,5–27,5 грн за євро. Підтримає гривню Найвища пропозиція іноземної валюти, пов'язана з припливом іноземних портфельних інвестицій і грошових переказів українців з-за кордону.

Якщо нерезиденти почнуть притримувати продаж іноземної валюти, дисбаланс ринку призведе до повернення курсу гривні у діапазон 25–26 грн за долар. У вересні портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) нерезидентів поповнився на 10,5 млрд грн і досяг рекордної позначки – 95 млрд. грн. Однак приріст виявився найнижчим за останні чотири місяці, що свідчить про зниження активності інвесторів і можливу зміну тенденції.

"Висока дохідність за українськими внутрішніми борговими паперами у 16% і єврооблігаціями у 7%, поруч зі зміцненням гривні, робить такі інвестиції привабливими для нерезидентів у порівнянні, наприклад, із прибутковістю у 2% за десятирічними облігаціями у США. Але відкладена співпраця з МВФ починає стримувати інвесторів. І це швидше психологічний фактор, а не наявність сильних ризиків для ринку", – зазначає аналітик Андрій Шевчишин.

За словами експерта, підсилюють позиції гривні позитивні очікування щодо деескалації військового конфлікту на Донбасі, відкриття ринку землі, великої приватизації та ефективної антикорупційної політики. Підтверджує ці очікування підвищення довгострокових і короткострокових кредитних рейтингів України з боку міжнародних агентств Fitch і Standard & Poor's.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!