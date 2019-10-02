Долар в Україні розвернувся на 180 градусів: що трапилося з валютою і як зміниться ситуація

В Україні на початку жовтня рекордно виріс курс долара. У деяких обмінниках уже досягли позначки майже в 26 грн/$, хоча ще вчора валюта продавалася по 24,5 грн/$.

Про те, чому різко подорожчав долар і чого чекати в майбутньому – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що з гривнею?

Курс долара в Україні всього за одну добу на різних сегментах ринку виріс на 0,5-1,5 грн/$. Такий стрибок назвати плавним зростанням складно. Що цікаво, довідковий курс НБУ досі перебуває на рівні 24,5 грн/$ (а 1 жовтня було 24,1 грн/$), тоді як у банках подорожчання склало близько 50-70 коп./$ (до 25 грн), а обмінники і зовсім підняли ціни до 25,5-26 грн/$.

Як це зазвичай і відбувається, така ситуація підштовхує до зростання попиту. В очікуванні подальшого подорожчання прості українці і куди важливіш бізнес, який заробляє на імпорті, починає викуповувати валюту.

Погано це чи добре? Тут думки розходяться. Гривня вже як мінімум чотири роки поспіль починає дешевшати восени. Головна причина – збільшується кількість критичного імпорту. В першу чергу мова йде про газ, який активно спалюють з початком опалювального сезону.

Для підприємців важливо в першу чергу планувати свої витрати і мати відносно стабільну валюту. Понад те, експортери, які заробляють у валюті, через дешевий долар втратили частину виручки в гривні. Також скоротилися надходження і до державного бюджету. Через це виникли серйозні ризики, що головний фінансовий документ країни не зможуть виконати.

Чому так різко подорожчав долар?

Девальвація гривні восени – справа звичайна. Традиційно вона починається в кінці серпня. А в цьому році її не було ні в серпні, ні у вересні. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що "тато" цього стрибка експортери – вони перестали продавати виручку, щоб дочекатися більш вигідного для себе курсу. А "мама" – іноземці, які перестали так активно закуповувати державні цінні папери України.

"Сильна гривня зменшує прибутковість експортерів або робить її нульовою, що змушує останніх притримувати експорт в очікуванні ослаблення національної валюти. У результаті пропозиція валюти різко впало, а попит залишився незмінним", – розповідає Шевчишин.

При цьому економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян називає й інші причини: спекулянти хочуть заробити, а новини не вселяють особливих надій на валюту. "Дійсно, протягом тижня гривня зазвичай зміцнюється, під вихідні" падає". А тут гривня "різко впала". Я б сказав, що досить різко. Думаю, що не тільки фактор попиту і пропозиції на ринку зіграв свою роль, але і політична обстановка ("формула Штанмайєра", Трамп-Зеленський, ситуація з МВФ і т. д). Також, вважаю, на цьому різкому подорожчанні спекулянти добре заробили", – зазначає він.

Колега Кияна з "Альпарі" Максим Пархоменко впевнений: причина – пауза у співпраці з МВФ (яку, до речі, спростували днями в Кабміні).

"У нашому випадку новина з запізненням відіграна ринком. Після паузи з МВФ приплив іноземних резидентів буде зупинений. Ще минулого тижня ризики по нашій економіці трохи виросли, про що говорить вартість страховки на дефолт нашої країни (CDS). Надалі важливо буде дивитися за динамікою майбутніх аукціонів Мінфіну, а їх тенденція буде визначена рівнем співпраці з МВФ. Зрозуміти умови і можливість роботи з нами ми зможемо вже до кінця наступного тижня", – пояснює Пархоменко.

Чи повернеться долар до зниження?

Єгор Киян вважає, що поки рано говорити про закінчення періоду сильної гривні. Мовляв, цілком імовірно, що ситуація ще може змінитися. Водночас аналітик Єгор Комов не настільки оптимістичний. Ще кілька днів тому більшість експертів були упевнені: рекордно дешевий долар ось-ось вразить ринок. Зараз же, після повороту на ринку, Комов розраховує на плавну девальвацію.

"Думаю, дуже плавне зниження спостерігатимемо. До 26-26,5 грн/$, з періодичним виходом до 27 грн/$, будемо рухатися до кінця року. Це не є ні для кого сюрпризом. Така тенденція повторюється з року в рік. Це не погано і не добре. Сезонні девальвації і ревальвації властиві багатьом ринкам. А в Україні ж поки що без сильної економіки і міцних фінансів складно переламати ці фактори", – підсумував Комов.

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