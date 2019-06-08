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Долар в Україні різко розвернувся: курс опустився нижче психологічної позначки

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В Україні курс долара 8 червня склав 26,35/26,7 грн/$. Таким чином, всього за кілька днів американська валюта опустилася нижче психологічної позначки в 27 грн/$.

Такий курс розмістили українські банківські установи. При цьому довідковий курс НБУ становить 26,79 грн/$. У п'ятницю, 7 червня, довідковий курс становив 26,84 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Курс долара

Курс долара

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Таким чином, валюта дешевшає вже кілька днів поспіль. Раніше подорожчання було в першу чергу пов'язано з тимчасовим ефектом кінця місяця. Так, бізнесу виплатили мільярди гривень ПДВ, крім того, бізнес виконував свої зобов'язання перед інвесторами. Це призвело до різкого, проте тимчасового подорожчання американської валюти в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
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